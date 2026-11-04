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Ciência

Satélite da Nasa deve reentrar atmosfera nesta quarta, 4, após décadas em órbita

Lançado em 2004, Observatório Neil Gehrels Swift deve se desintegrar na reentrada; Nasa aponta 1 em 2.100 chances de ferir pessoas na Terra

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 12h14
Satélite artificial em órbita da Terra, com painéis solares escuros e corpo metálico em tons de cobre e cinza, flutuando sobre a curvatura azul do planeta e o espaço escuro
Observatório espacial atuou por 22 anos (Laboratório de Imagem Conceitual do Centro de Voo Espacial Goddard da Nasa/Reprodução)
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Satélite da Nasa deve reentrar atmosfera nesta quarta, 4, após décadas em órbita Priorize VEJA no Google

O Observatório Neil Gehrels Swift, da Nasa, deve entrar na atmosfera da Terra nesta quarta, 4, após mais de duas décadas estudando explosões do cosmos por meio de seus três telescópios. O satélite deve queimar quase por completo na reentrada e componentes que sobreviverem ao processo tem 1 em 2.100 chances de ferir alguém na Terra, segundo a Nasa.

A Força Espacial dos Estados Unidos previu a reentrada da estrutura de 1.450kg por volta das 5h30 (horário de Brasília), com uma margem de incerteza de 11 horas. O retorno do Observatório à atmosfera terrestre não é controlado depois de uma missão de resgate fracassada da Nasa em agosto e o encerramento das suas operações em outubro deste ano. 

Segundo a Nasa, “devido à baixa inclinação orbital do Swift, as áreas onde eventuais fragmentos sobreviventes poderão cair estão limitadas à faixa entre 20,6 graus de latitude sul e 20,6 graus de latitude norte”. A faixa se estende entre os Trópicos de Capricórnio e Câncer.

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O Observatório Neil Gehrels Swift foi lançado em 2004 pela Nasa como pioneiro no estudo de explosões cósmicas de raio gama. A missão inicial foi projetada para durar dois anos, mas se estendeu por mais de duas décadas em que observou uma ampla variedade de radiações, direcionou seus telescópios para fenômenos transitórios e enviou alertas a outros observatórios, ajudando a coordenar observações complementares, segundo a Nasa.

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