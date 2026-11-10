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Ciência

Saiba onde e como observar chuva de meteoros Táuridas, com pico nesta quarta (11)

Evento acontece quando a Terra atravessa uma região do espaço com detritos de um cometa

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 16h59
Céu noturno estrelado com a Via Láctea visível, sobre uma grande antena parabólica de rádio-observatório iluminada em verde. À esquerda, pessoas e equipamentos de observação astronômica em primeiro plano, com um carro e árvores escuras ao fundo.
 (Zhou Guoqiang/VCG/Getty Images)
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A chuva de meteoros Táuridas chega ao seu período de maior atividade na madrugada desta quarta-feira, 11. O fenômeno poderá ser observado em todo o Brasil, desde que as condições do céu estejam favoráveis. Um dos destaques são as chamadas bolas de fogo, clarões produzidos por fragmentos maiores que entram na atmosfera terrestre.

O fenômeno ocorre quando a Terra atravessa uma região do espaço com detritos deixados pelo cometa Encke. Ao entrar na atmosfera em alta velocidade, esses fragmentos se aquecem e produzem rastros luminosos, que podem apresentar tons prateados ou esverdeados.

O nome da chuva vem da constelação de Touro, região do céu de onde os meteoros parecem surgir para quem observa da Terra. Como os detritos estão distribuídos em diferentes partes da órbita, o fenômeno é dividido em duas fases: as Táuridas do Sul, com pico nesta quarta-feira, 11, e as Táuridas do Norte, que atingem o máximo de atividade na quinta-feira, 12.

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Embora a frequência seja baixa, com estimativa de cinco a dez meteoros por hora, as Táuridas podem produzir clarões mais intensos do que os de outras chuvas. Isso acontece porque seus fragmentos tendem a ser maiores e mais lentos, o que favorece a formação das chamadas bolas de fogo, com brilho superior ao de Vênus.

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Como observar

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A observação pode ser feita a olho nu durante a madrugada. Telescópios e binóculos não são recomendados, pois limitam o campo de visão. O ideal é procurar um local escuro, distante da iluminação das cidades, e aguardar cerca de 20 minutos para que os olhos se adaptem à pouca luz antes de observar o céu.

O fenômeno pode ser visto em praticamente todo o planeta, incluindo todas as regiões do Brasil. A área de visibilidade se estende entre as latitudes 90° Norte e 65° Sul, deixando de fora apenas uma parte da região polar sul.

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