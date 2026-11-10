Saiba onde e como observar chuva de meteoros Táuridas, com pico nesta quarta (11)

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A chuva de meteoros Táuridas atinge seu pico nesta quarta-feira, 11, trazendo as impressionantes “bolas de fogo”. O fenômeno, que pode ser visto a olho nu em todo o Brasil (com céu limpo), é resultado de detritos do cometa Encke e promete um espetáculo luminoso no céu noturno. Saiba como e onde observar.

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A chuva de meteoros Táuridas chega ao seu período de maior atividade na madrugada desta quarta-feira, 11. O fenômeno poderá ser observado em todo o Brasil, desde que as condições do céu estejam favoráveis. Um dos destaques são as chamadas bolas de fogo, clarões produzidos por fragmentos maiores que entram na atmosfera terrestre.

O fenômeno ocorre quando a Terra atravessa uma região do espaço com detritos deixados pelo cometa Encke. Ao entrar na atmosfera em alta velocidade, esses fragmentos se aquecem e produzem rastros luminosos, que podem apresentar tons prateados ou esverdeados.

O nome da chuva vem da constelação de Touro, região do céu de onde os meteoros parecem surgir para quem observa da Terra. Como os detritos estão distribuídos em diferentes partes da órbita, o fenômeno é dividido em duas fases: as Táuridas do Sul, com pico nesta quarta-feira, 11, e as Táuridas do Norte, que atingem o máximo de atividade na quinta-feira, 12.

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Embora a frequência seja baixa, com estimativa de cinco a dez meteoros por hora, as Táuridas podem produzir clarões mais intensos do que os de outras chuvas. Isso acontece porque seus fragmentos tendem a ser maiores e mais lentos, o que favorece a formação das chamadas bolas de fogo, com brilho superior ao de Vênus.

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Como observar

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A observação pode ser feita a olho nu durante a madrugada. Telescópios e binóculos não são recomendados, pois limitam o campo de visão. O ideal é procurar um local escuro, distante da iluminação das cidades, e aguardar cerca de 20 minutos para que os olhos se adaptem à pouca luz antes de observar o céu.

O fenômeno pode ser visto em praticamente todo o planeta, incluindo todas as regiões do Brasil. A área de visibilidade se estende entre as latitudes 90° Norte e 65° Sul, deixando de fora apenas uma parte da região polar sul.