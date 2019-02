Saiba como acompanhar o ‘eclipse da Superlua’ deste domingo

1. Eclipse da Lua visto de Milwaukee, nos EUA. Fenômeno também conhecido como Lua de sangue, ocorre quando a lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado zoom_out_map 1 /12 Eclipse da Lua visto de Milwaukee, nos EUA. Fenômeno também conhecido como Lua de sangue, ocorre quando a lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado (Ed Jones/AP/AP) Eclipse da Lua visto de Milwaukee, nos EUA. Fenômeno também conhecido como Lua de sangue, ocorre quando a lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado

2. Eclipse da Lua visto de Tóquio no Japão. Fenômeno também conhecido como Lua de sangue, ocorre quando a lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado zoom_out_map 2 /12 Eclipse da Lua visto de Tóquio no Japão. Fenômeno também conhecido como Lua de sangue, ocorre quando a lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado (Yoshikazu Tsuno/AFP/AFP) Eclipse da Lua visto de Tóquio no Japão. Fenômeno também conhecido como Lua de sangue, ocorre quando a lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado

3. Eclipse da Lua visto de Tóquio no Japão. Fenômeno também conhecido como Lua de sangue, ocorre quando a lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado zoom_out_map 3 /12 Eclipse da Lua visto de Tóquio no Japão. Fenômeno também conhecido como Lua de sangue, ocorre quando a lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado (Yoshikazu Tsuno/AP/AP) Eclipse da Lua visto de Tóquio no Japão. Fenômeno também conhecido como Lua de sangue, ocorre quando a lua fica na sombra da Terra em relação ao Sol, adquirindo um tom avermelhado

4. Evolução de um eclipse total da Lua em Jacarta, na Indonésia. O fenômeno também conhecido como Lua de sangue zoom_out_map 4 /12 Evolução de um eclipse total da Lua em Jacarta, na Indonésia. O fenômeno também conhecido como Lua de sangue (Bagus Indahono/EFE/EFE) Evolução de um eclipse total da Lua em Jacarta, na Indonésia. O fenômeno também conhecido como Lua de sangue

5. Lua de sangue é vista por trás de uma estátua no topo do Wheeler Town Clock em Manitou Springs, Colorado (EUA) zoom_out_map 5 /12 Lua de sangue é vista por trás de uma estátua no topo do Wheeler Town Clock em Manitou Springs, Colorado (EUA) (The Colorado Springs Gazette/Michael Ciaglo/AP/AP) Lua de sangue é vista por trás de uma estátua no topo do Wheeler Town Clock em Manitou Springs, Colorado (EUA)

6. Lua de sangue é vista na cidade de Grand Rapids (USA) zoom_out_map 6 /12 Lua de sangue é vista na cidade de Grand Rapids (USA) (The Grand Rapids Press/Chris Clark/VEJA/VEJA) Lua de sangue é vista na cidade de Grand Rapids (USA)

7. Casal observa o eclipse lunar durante passeio em roda-gigante em Tóquio, no Japão zoom_out_map 7 /12 Casal observa o eclipse lunar durante passeio em roda-gigante em Tóquio, no Japão (Koji Sasahara/AP/AP) Casal observa o eclipse lunar durante passeio em roda-gigante em Tóquio, no Japão

8. Lua de sangue é vista por trás de uma estátua no topo do antigo Tribunal do Condado de Dallas, nos EUA zoom_out_map 8 /12 Lua de sangue é vista por trás de uma estátua no topo do antigo Tribunal do Condado de Dallas, nos EUA (The Dallas Morning News/Tom Fo/AP/AP) Lua de sangue é vista por trás de uma estátua no topo do antigo Tribunal do Condado de Dallas, nos EUA

9. Avião comercial passa acima da Lua de sangue no aeroporto Nacional Ronald Reagan em Washington DC. Fenômeno do eclipse lunar dá tom avermelhado à Lua zoom_out_map 9 /12 Avião comercial passa acima da Lua de sangue no aeroporto Nacional Ronald Reagan em Washington DC. Fenômeno do eclipse lunar dá tom avermelhado à Lua (Mark Wilson/Getty Images/AFP/AFP) Avião comercial passa acima da Lua de sangue no aeroporto Nacional Ronald Reagan em Washington DC. Fenômeno do eclipse lunar dá tom avermelhado à Lua

10. Lua de sangue é vista em Hong Kong zoom_out_map 10 /12 Lua de sangue é vista em Hong Kong (Xaume Olleros/AFP/AFP) Lua de sangue é vista em Hong Kong

11. Lua de sangue é vista na Basílica de St. Adalbert em Grand Rapids (USA) zoom_out_map 11 /12 Lua de sangue é vista na Basílica de St. Adalbert em Grand Rapids (USA) (The Grand Rapids Press/Chris Clark/AP/AP) Lua de sangue é vista na Basílica de St. Adalbert em Grand Rapids (USA)

12. Lua de sangue é vista na cidade de Knoxville (USA) zoom_out_map 12/12 Lua de sangue é vista na cidade de Knoxville (USA) (The Grand Rapids Press/Chris Clark/AP/AP) Lua de sangue é vista na cidade de Knoxville (USA)

Um dos principais e mais belos eventos astronômicos do ano acontece na noite deste domingo (27). A partir das 23h11, será possível observar um eclipse total da Lua (quando ela fica totalmente encoberta pela sombra da Terra), junto com uma Superlua (momento em que o satélite está o mais próximo possível do planeta). A reunião dos dois fenômenos resultará em um eclipse em que a Lua vai parecer maior e mais brilhante. Essa coincidência é relativamente rara – a última foi em 1982 e irá acontecer novamente apenas em 2032, de acordo com a Nasa.

Durante o eclipse total, a Lua irá adquirir uma cor entre o alaranjado e o vermelho, o que dá ao evento o nome informal de “Lua de Sangue”. O tom surge no satélite porque quando a radiação do Sol passa pela atmosfera terrestre, ela é filtrada e ganha a cor vermelha – é o mesmo fenômeno que ocorre durante o pôr do Sol.

Visível em toda a América do Sul, partes da América do Norte, Europa, Ásia e África, o eclipse poderá ser observado em todos os Estados do Brasil. “Teremos uma visão ideal, pois durante o ápice do fenômeno, a Lua estará bem alta, no meio do céu, sem qualquer obstáculo para a observação”, explica Cristóvão Jacques, do observatório Sonear (Southern Southern Observatory for Near Earth Asteroids Research), em Minas Gerais.

Por isso, o eclipse poderá ser visto a olho nu, sem a utilização de equipamentos como binóculos e telescópios. Como qualquer evento no céu, lugares sem muita luz são os mais indicados para a visualização, pois potencializam o brilho celeste.

“Este eclipse poderá ser visto até mesmo das grandes cidades, mas um lugar mais afastado da iluminação artificial é melhor”, diz Gustavo Rojas, astrofísico da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR).

Como a fase com aspecto vermelho-alaranjado vai durar em torno de uma hora e a Lua estará bem no meio do céu durante o ápice do fenômeno, os astrônomos sugerem cadeiras com o apoio para o pescoço, para a melhor observação .”Como o fenômeno é de longa duração, sugiro usar uma cadeira de praia ou espreguiçadeira confortável”, diz Rundsthen Nader, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e astrônomo do Observatório do Valongo, na UFRJ.

Fases do eclipse – A sombra da Terra começa a passar pela Lua às 21h12, em uma fase chamada penumbral, a porção mais clara da sombra e quase imperceptível. A partir das 22h07, a Lua começa a entrar a umbra, a parte mais escura da sombra, e às 23h11 tem início a fase total – é nesse momento que a coloração avermelhada começa a surgir.

O auge do fenômeno será às 23h47, quando a Lua estará completamente coberta pela sombra da Terra, etapa que será concluída 0h23. Após esse momento, a Lua começa a deixar a sombra e, às 2h22 volta a aparecer clara e brilhante no céu.

Previsão do tempo – Neste fim de semana, o céu claro e com poucas nuvens, condição essencial para a visualização do fenômeno, deve aparecer na maior parte do país. De acordo com o Climatempo, nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste , o tempo deve seguir firme e seco, com algumas pancadas de chuva em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, Sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. No Norte do país haverá algumas nuvens e previsão de chuvas no Sudoeste do Amazonas e Acre.

Para quem não puder observar o céu, a Nasa vai transmitir o eclipse em tempo real em seu site.