Rússia lança três astronautas em direção à Estação Espacial Internacional

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A Rússia lançou com sucesso três astronautas – dois russos e um americano – rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) a bordo do foguete Soyuz MS-29. A Expedição 75, que inclui um médico para pesquisas cruciais, passará oito meses em órbita, marcando a retomada plena das operações pós-incidente em Baikonur. Descubra os detalhes desta importante missão espacial.

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A Rússia lançou nesta terça-feira, 14, três astronautas, dois russo e um americano, em direção à Estação Espacial Internacional (ISS), a bordo do foguete Soyuz MS-29. A nave saiu do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Pyotr Dubrov, Anna Kikina e Anil Menon fazem parte da Expedição 75 e passarão cerca de oito meses na ISS, como parte da equipe rotativa responsável pelo espaço.

Por volta das 11h (no horário de Brasília), o foguete alçou voo do Cazaquistão. A previsão é que a tripulação alcance a Estação por volta das 15h. No local, estiveram presentes o administrador da Nasa, Jared Isaacman, e o diretor da Agência Espacial Russa, a Roscosmos, Dmitry Bakanov. Ambos assistiram ao lançamento. A visita americana foi a primeira feita por um chefe da Nasa ao espaço de lançamento russo desde 2018.

Assim que entrarem na Estação, a equipe vai se juntar com os membros da Expedição 74, composta por sete cientistas: três astronautas da Nasa, um da Agência Espacial Europeia e três russos. O retorno da equipe da nova expedição está previsto para abril de 2027. Menon, um médico, vai conduzir pesquisas e demonstrações tecnológicas “voltadas para evoluir a exploração humana do espaço e beneficiar a vida na Terra”, segundo a Nasa.

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O último lançamento do Cosmódromo de Baikonur, em 2025, acabou com parte da instalação destruída após o foguete sair do local. A reestruturação da base durou meses e atrapalhou os planos da agência russa, que pretendia continuar com os próximos lançamentos previstos. A retomada dos trabalhos aconteceu em março de 2026, com uma missão não tripulada, também à Estação Espacial Internacional.