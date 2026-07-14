🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Ciência

Rússia lança três astronautas em direção à Estação Espacial Internacional

Grupo a bordo do foguete inclui dois cosmonautas e um americano, diretor da Nasa esteve presente durante o lançamento

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 14h40
Três pessoas, de costas, fotografam o lançamento de um foguete que sobe ao céu, deixando uma trilha de fogo e fumaça densa no chão. O céu está claro e o cenário é um campo aberto com estruturas de lançamento ao fundo
Viagem marca retorno da base russa, destruída parcialmente após explosão no último lançamento (Bill Ingalls/NASA/Getty Images)
Continua após publicidade
Rússia lança três astronautas em direção à Estação Espacial Internacional Priorizar nos meus resultados Google

A Rússia lançou nesta terça-feira, 14, três astronautas, dois russo e um americano, em direção à Estação Espacial Internacional (ISS), a bordo do foguete Soyuz MS-29. A nave saiu do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Pyotr Dubrov, Anna Kikina e Anil Menon fazem parte da Expedição 75 e passarão cerca de oito meses na ISS, como parte da equipe rotativa responsável pelo espaço. 

Por volta das 11h (no horário de Brasília), o foguete alçou voo do Cazaquistão. A previsão é que a tripulação alcance a Estação por volta das 15h. No local, estiveram presentes o administrador da Nasa, Jared Isaacman, e o diretor da Agência Espacial Russa, a Roscosmos, Dmitry Bakanov. Ambos assistiram ao lançamento. A visita americana foi a primeira feita por um chefe da Nasa ao espaço de lançamento russo desde 2018. 

Assim que entrarem na Estação, a equipe vai se juntar com os membros da Expedição 74, composta por sete cientistas: três astronautas da Nasa, um da Agência Espacial Europeia e três russos. O retorno da equipe da nova expedição está previsto para abril de 2027. Menon, um médico, vai conduzir pesquisas e demonstrações tecnológicas “voltadas para evoluir a exploração humana do espaço e beneficiar a vida na Terra”, segundo a Nasa. 

Siga
Continua após a publicidade

O último lançamento do Cosmódromo de Baikonur, em 2025, acabou com parte da instalação destruída após o foguete sair do local. A reestruturação da base durou meses e atrapalhou os planos da agência russa, que pretendia continuar com os próximos lançamentos previstos. A retomada dos trabalhos aconteceu em março de 2026, com uma missão não tripulada, também à Estação Espacial Internacional.

Publicidade
TAGS:
Astronomia
ciência
Estação Espacial Internacional - ISS
Nasa
Rússia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).