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Ciência

Ruptura de geleira pode ter sido responsável por tragédia no Nepal, segundo cientistas

Bloco de gelo caiu de cordilheira e lançou no curso do rio Lhende Kola uma mistura gigantesca de gelo e água

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 19h02
Vista aérea de uma cidade devastada por um deslizamento de terra, com edifícios parcialmente soterrados por lama e escombros. Montanhas verdes e florestas densas ao fundo contrastam com a destruição.
Desastre já tem centenas de desaparecidos, além de mais de 160 mortos (Sanjit Pariyar/NurPhoto/Getty Images)
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Uma avalanche de lama atingiu um rio na fronteira do Himalaia, entre o Nepal e o Tibete, nesta quarta-feira, 26. A catástrofe devastou casas, estradas e pontes que estavam no caminho da água. Até o momento, 400 pessoas estão desaparecidas. O evento extremo, que choca pelas imagens, já causou ao menos 160 mortos e centenas de desaparecidos. De acordo com análises recentes feitas por cientistas, a tragédia pode ter sido desencadeada pelo colapso de uma geleira, também chamado de avalanche de gelo.

De acordo com informações prestadas ao New York Times, cientistas de universidades americanas explicaram as prováveis causas da enchente de escala catastrófica que atingiu o Nepal. A motivação principal envolve um bloco de gelo de até 600 metros de largura que se rompeu da cadeia de montanhas e gerou um impacto forte contra o chão, motivo que levou à avalanche que destruiu partes do país. 

A queda de prováveis 5 mil metros da cordilheira até o fundo do vale formou um buraco no local do acidente, e lançou uma mistura de gelo e água em direção ao curso do rio Lhende Kola, que leva ao Bhote Koshi, na fronteira entre o Tibete e o Nepal. Informações oficiais do governo nepalês indicam que um terremoto pode ter provocado a avalanche e a enchente dos rios da região. No lado tibetano chinês, os dados governamentais apontam um deslizamento de terra no lado do Nepal das montanhas como causador da tragédia. 

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A ruptura do bloco de gelo ainda não pode ser atribuída, até o momento, a um único fator. De acordo com especialistas ouvidos pelo veículo americano, o aquecimento global, que tem atingido fortemente a região do Nepal — mais suscetível a altas temperaturas dentro desse contexto — pode ser uma das razões para o evento. 

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De acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos, um suposto terremoto de magnitude 4.4 foi registrado no momento da queda do bloco de gelo, mas posteriormente o órgão observou que a medição de terremoto foi causado, na verdade, exatamente pela queda do bloco, e não o contrário. 

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Temperaturas quentes na última semana no Nepal podem ter contribuído para o enfraquecimento da geleira, que posteriormente pode ter causado a queda do bloco de gelo que gerou a avalanche. Apesar disso, pesquisadores da área reiteram que, por conta do gigantesco nível de água visto nas imagens, outros motivos podem também ter influenciado o caso. 

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