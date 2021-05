Rover chinês desce da plataforma e inicia exploração de Marte

O Zhurong, primeiro rover da China em Marte, desceu de sua plataforma de pouso e agora percorre a superfície do planeta vermelho. Segundo a CSNA, agência espacial chinesa, o veículo movido a energia solar tocou o solo marciano às 10h40 da manhã deste sábado, no horário de Pequim.

A China pousou a espaçonave que transportava o rover em Marte no sábado passado, um feito tecnicamente desafiador, mais difícil do que um pouso na Lua – na quinta-feira, o jipe-robô enviou suas primeiras imagens coloridas à Terra. É o segundo país a pousar e operar no planeta vermelho depois dos Estados Unidos. A extinta União Soviética conseguiu levar uma nave em 1971, mas perdeu a comunicação segundos depois de tocar o solo.

O Zhurong pesa 240 quilos e tem seis instrumentos científicos, incluindo uma câmera de topografia de alta resolução que ajudará a estudar o solo e a atmosfera do planeta. Batizado com o nome do deus chinês do fogo, o veículo alimentado por energia solar irá procurar por sinais de vida, incluindo traços de lençóis subterrâneos e gelo, usando uma sonda durante sua estadia de 90 dias da superfície marciana.

Os EUA também têm uma missão em Marte, com o rover Perseverance e um minúsculo helicóptero explorando o planeta. A Nasa espera que o jipe colete sua primeira amostra em julho para retornar à Terra já em 2031.