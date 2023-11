Rio tem sensação térmica de mais de 52°C às 8h da manhã

Rio de Janeiro e São Paulo foram atingidos em cheio pela onda de calor que vem se abatendo sobre as regiões sudeste, centro-oeste e parte do nordeste. Na capital fluminense, a sensação térmica chegou a 52,7 graus Celsius (°C) às 8h da manhã em Guaratiba, na zona oeste da cidade, de acordo com o Alerta Rio, serviço de meteorologia da Prefeitura. Já na capital paulista, os termômetros marcaram 36,2°C em média, com sensação térmica de 37°C, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, — na Mooca, zona leste, já marca 38°C.

No Rio, essa foi a maior sensação de calor registrada na cidade até as 8h30 desta segunda-feira, 13. A temperatura mais alta no começo da manhã também foi registrada em Guaratiba: 36,4°C, às 8h30. Durante o dia, não vai ser diferente. A previsão do Alerta Rio indica que o posicionamento de um sistema de alta pressão influenciará o tempo na cidade.

A onda de calor fez com que a maior temperatura do ano, no Rio, fosse anotada no último domingo, que teve 42,5°C às 13h50. O recorde anterior era de 17 de fevereiro, quando os termômetros chegaram a 41,8°C, às 15h15. Os dois recordes foram registrados na estação Irajá, na zona norte da cidade.

Apesar do recorde de temperatura de ontem, a sensação térmica alcançou 50,5°C, enquanto, no dia 17 de fevereiro, chegou a 58,3°C. Para os próximos quatro dias, de acordo com as previsões, em nenhum dia a máxima será menor que 35°C e ficará entre este nível e 41°C. A mínima varia entre 20°C e 23°C.

Continua após a publicidade

A população deve se preparar para suportar a umidade relativa do ar, que poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde de amanhã e da quinta-feira, em alguns pontos da cidade. A orientação é aumentar a hidratação e evitar exposição ao sol em horários de temperatura mais intensa, especialmente em torno das 12h.

Em São Paulo, a semana segue com sol e muito calor. Mas as chuvas devem começar a retornar de forma rápida e isolada no final das tardes. A terça-feira, 14, deve ser mais um dia quente e ensolarado na capital paulista. As temperaturas variam entre mínimas de 23°C e máximas que podem superar os 37°C. Os índices de umidade entram em declínio e devem atingir valores próximos aos 20% nas horas mais quentes. No final da tarde a chegada da brisa marítima pode causar chuvas rápidas e muito isoladas.

Na quarta-feira, 15, persistem as condições de sol e muito calor. Os termômetros variam entre mínimas de 22°C e máximas que podem superar os 36°C, com índices de umidade atingindo valores abaixo dos 30%. A chegada da brisa marítima favorece a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas no final da tarde.

Continua após a publicidade

A capital paulista registrou, neste domingo, 12, o dia mais quente de 2023, quando os termômetros marcaram 36,9°C, em média. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), vinculado à prefeitura, o máximo que o município havia atingido era 36,5º, no dia 24 de setembro.

Além da temperatura máxima média na cidade, outra medição de destaque é a maior temperatura absoluta do ano, que é a registrada em um único local. Nesse caso, foi de 38,5%, verificada na Vila Mariana, ultrapassando o pico alcançado também em 24 de setembro deste ano, de 37,5°C, na Mooca e em São Miguel Paulista.

Para o mês de novembro, a expectativa dos especialistas do CGE é de que a média de temperatura mínima seja de 17,1°C. Quanto à média de temperatura máxima, espera-se que fique em torno de 26,4°C.

Continua após a publicidade

(Com Agência Brasil)