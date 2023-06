Restam 40 horas de oxigênio para tripulantes de submersível desaparecido

Equipes de resgate correm contra o tempo para encontrar um submersível desaparecido no Atlântico Norte, na região onde estão depositados os destroços do Titanic, naufragado em 1912. Oficiais da Guarda Costeira dos EUA disseram que a busca cobrindo 26.000 quilômetros quadrados não revelou sinais da embarcação perdida, Titan, propriedade da OceanGate Expeditions, mas eles planejam continuar procurando. Uma das preocupações é que os tripulantes, cinco pessoas, têm apenas 40 horas de ar restantes.

As autoridades informaram que iniciaram as buscas no domingo, dia 18, à noite em águas cerca de 700 quilômetros ao sul de St. John’s, Newfoundland. Estavam a bordo um piloto, um britânico, um empresário paquistanês e seu filho, além de outro passageiro. “É uma área remota, o que torna a busca um desafio”, disse o contra-almirante John Mauger, comandante da Guarda Costeira dos EUA, envolvido na força-tarefa. A embarcação submarina tinha um suprimento de oxigênio de 96 horas quando foi colocado no mar.

O quebra-gelo canadense Polar Prince, que estava apoiando o Titan, teria perdido contato com o submersível cerca de uma hora e 45 minutos depois de submergir, no domingo, às 6h. O navio continuará a fazer buscas na superfície durante a noite e as aeronaves canadenses de reconhecimento Boeing P-8 Poseidon retomarão suas buscas na superfície e no subsolo pela manhã, informou a Guarda Costeira dos EUA no Twitter. Duas aeronaves americanas, Lockheed C-130 Hercules ,também realizaram sobrevoos.

A Guarda Costeira disse na segunda-feira que havia um piloto e quatro “especialistas de missão” a bordo. A OceanGate disse que seu foco está nas pessoas a bordo e em suas famílias. “Estamos profundamente gratos pela ampla assistência que recebemos de várias agências governamentais e empresas de alto-mar em nossos esforços para restabelecer o contato com o submersível”, afirmou em comunicado à imprensa.

O empresário britânico Hamish Harding, que mora em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi um dos especialistas da missão, segundo a Action Aviation, empresa da qual ele é presidente. Harding é um aventureiro bilionário que detém três Guinness World Records, incluindo a maior duração em profundidade total do oceano por um navio tripulado.

Também a bordo estão os paquistaneses Shahzada Dawood e seu filho Suleman, de acordo com um comunicado da família. Os Dawoods pertencem a uma das famílias mais proeminentes do Paquistão. Sua empresa homônima investe em todo o país na agricultura, na indústria e no setor de saúde. O empresário também faz parte do conselho de administração do Instituto Seti, com sede na Califórnia, que busca inteligência extraterrestre.

A expedição foi a terceira viagem anual da OceanGate a registrar a deterioração do Titanic, que atingiu um iceberg e afundou em 1912, matando quase 700 dos cerca de 2.200 passageiros e tripulantes. O grupo inicial de turistas em 2021 pagou de 100.000 a 150.000 dólares cada um para ir na viagem. O site da OceanGate descreveu a “taxa de apoio à missão” para a expedição de 2023 como 250.000 dólares por pessoa.

Em nota enviada a VEJA, a OceanGate disse que não conseguiu estabelecer comunicação com o veículo de exploração submersível que está visitando o local do naufrágio do Titanic: “Todo o nosso foco está no bem-estar da tripulação e todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para trazer os cinco tripulantes de volta com segurança. Somos profundamente gratos pela assistência urgente e extensa que estamos recebendo de várias agências governamentais e empresas de águas profundas enquanto buscamos restabelecer contato com o submersível. Rezamos pelo retorno seguro da tripulação e dos passageiros e forneceremos atualizações assim que estiverem disponíveis”.