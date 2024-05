Ressaca, secas e frente fria: saiba como será o clima nos próximos dias

Uma frente fria vinda do Sul do Brasil trouxe chuva e frio para a região Sudeste no último fim de semana. Em São Paulo, o fenômeno provocou chuvas generalizadas, rajadas de vento e uma queda nas temperaturas. A Climatempo prevê uma leve elevação nos termômetros ainda nesta segunda-feira (27), mas o clima continuará mais frio. O tempo chuvoso deve persistir até terça-feira (28), com a dissipação das nuvens e maior presença do sol durante a tarde. A previsão indica ausência de chuva até domingo. No sábado, os termômetros devem variar entre 14ºC e 27ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), entre 28 de maio e 5 de junho, volumes de chuva acima de 70 mm são esperados em partes das regiões Norte e Nordeste.

Ventania e Ressaca no Litoral

Nesta segunda-feira, a Climatempo emitiu um alerta de ciclone em alto mar, prevendo rajadas de vento intensas especialmente no Sul do país. No extremo sul do Rio Grande do Sul, os ventos podem atingir até 91 km/h, e entre 70 km/h e 90 km/h no leste do estado e no sul de Santa Catarina. A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca para o litoral das regiões Sul e Sudeste. De Chuí (RS) a Florianópolis (SC), as ondas podem variar entre 2,5 e 3,5 metros. No Sudeste, de Bertioga (SP) a Arraial do Cabo (RJ), o risco de ressaca aumenta a partir das 15h, com ondas de 2,5 a 3,0 metros de altura. Há um alerta para possíveis problemas na distribuição de energia elétrica e queda de árvores e galhos.

Previsões para Junho

Em junho, ocorre a transição do outono para o inverno, especificamente às 17h51 do dia 21. Em 2024, o mês marcará o fim iminente do El Niño, conforme previsão da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA). Esse cenário aumenta o risco de seca no Sul do Brasil e torna as chuvas mais regulares nas regiões Norte e Nordeste. No Sudeste e Centro-Oeste, pode haver atraso na regularização das chuvas no início da primavera.

Temperaturas em Junho

Durante junho, frentes frias entrarão com mais frequência, mas também haverá dias com temperaturas elevadas. No geral, o mês será mais quente do que a média histórica. As ondas de frio serão rápidas e intensas, podendo provocar geadas nas áreas mais altas do Sul. Apesar disso, as temperaturas continuarão acima da média, sem os registros de calor extremo dos últimos meses.

Previsão de Chuvas

O Inmet prevê chuvas acima da média na faixa norte da Região Norte, leste da Região Nordeste e em áreas específicas do Maranhão, Piauí e Ceará, devido ao aquecimento do Atlântico Tropical. Em contraste, as Regiões Centro-Oeste e Sudeste, bem como o sul da Região Norte, interior da Região Nordeste e oeste da Região Sul, devem registrar chuvas próximas ou abaixo da média climatológica.

Veja a previsão de chuvas para esta semana em todas as regiões do Brasil:

Região Norte: Os maiores acumulados de chuva são esperados no centro-norte do Amazonas e Pará, além do oeste do Acre, Roraima e Amapá, com volumes superiores a 60 mm. Nas demais áreas, os volumes devem ser inferiores a 40 mm.

Região Nordeste: Previsão de pancadas de chuva que podem superar 60 mm em áreas litorâneas. Próximo à costa, pancadas isoladas são possíveis com menores acumulados. No interior, tempo quente e seco.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste: Tempo seco e quente, exceto no leste da Região Sudeste, onde podem ocorrer chuvas rápidas e passageiras, com volumes inferiores a 50 mm.

Região Sul: Tempo seco e quente, exceto no leste da região, onde podem ocorrer chuvas rápidas e passageiras.