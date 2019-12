Relembre: Os 10 maiores avanços científicos dos anos 2010

Ao longo dos anos de 2010, que se encerra em alguns dias, a ciência deu largos passos em direção ao futuro. Confira, a seguir, as dez maiores descobertas desse período que se encerra.

A descoberta dos Denisovanos

Em março de 2010, pesquisadores encontraram, em uma caverna siberiana, um fragmento de osso de dedo que teria pertencido a um ancestral humano até então desconhecido. A espécie foi denominada Denisovanos, e desapareceu há cerca de 50 mil anos. Resquícios de seus indivíduos foram encontrados apenas na Sibéria e no Tibete.

Andanças curiosas em Marte

No ano seguinte, a Nasa enviou a Marte a sonda Curiosity, a maior e mais habilidosa máquina já usada para explorar o Planeta Vermelho. Junto à sonda Opportunity, que já estava por lá, ela passou a buscar sinais de água e vida extraterrestre no nosso vizinho. Estima-se que o robô tenha custado cerca de 2,5 bilhões de dólares (aproximadamente 10 bilhões de reais).

A “partícula de Deus”

Em 2012, cientistas certificaram a existência, até então meramente teórica, de uma partícula fundamental para a existência do universo, ao qual deram o nome de Bóson de Higgs. No entanto, o apelido pelo qual ela é mais conhecida é “partícula de Deus”. De acordo com os físicos, esse elemento é o responsável por dar massa a todas as outras partículas fundamentais, como prótons e elétrons. O Bóson de Higgs teria surgido imediatamente depois do Big Bang.

Uma útil ferramenta genética

Ainda em 2012 foi concedida a patente do uso do CRISPR-Cas9, uma ferramenta de edição genética que permite que cientistas alterem partes do genoma, alterando trechos do DNA. Desde então, os materiais genéticos de diversos seres já foram editados por meio do CRISPR, como mosquitos, cogumelos, lagartos, e até humanos.

Partículas interestelares

Em novembro de 2013, uma equipe de cientistas em uma estação de pesquisa na Antártica descobriu 28 partículas até então desconhecidas, as quais chamaram de neutrinos. Após investigação, foi concluído que elas vieram de fora do nosso Sistema Solar. Os neutrinos podem ser úteis na compreensão do que acontece até mesmo em outras galáxias.

Carne artificial

Também em 2013 foi terminado o primeiro hambúrguer produzido inteiramente em laboratório, na Holanda. Na época, custou mais de 300 mil dólares (aproximadamente 1,2 milhões de reais). Desde então, a popularidade da carne artificial aumentou muito, causando uma queda nos preços. Hoje, um quilo sairia por 80 reais.

Olá, Plutão

No ano de 2015, uma sonda enviada pela Nasa alcançou Plutão pela primeira vez. A nave passou cerca de 15 minutos orbitando o planeta anão, em evento que representou uma conquista gigantesca para a astronomia, dada a enorme distância entre a Terra e Plutão.

DNA criado em laboratório

Dois anos mais tarde, em 2017, cientistas fabricaram DNA sintético pela primeira vez. A equipe inventou duas novas bases nitrogenadas, o par X-Y, que depois integraram ao material genético de bactérias E. coli.

Avanço na procriação

No ano seguinte, houve um tipo de quebra das regras da reprodução quando cientistas chineses anunciaram que duas ratas fêmeas tiveram filhotes entre si. O avanço só foi possível graças a avançadas técnicas de edição genética.

A primeira foto de um buraco negro

Em abril de 2019, revelou-se, pela primeira vez na história, uma fotografia de um buraco negro, a 53,5 milhões de anos-luz da Terra. Com mais de 6 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, o fenômeno pôde ser visto no centro da foto, com gás brilhante em sua volta.

