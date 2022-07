Registros impressionantes disputam prêmio de fotografia astronômica

Giro VEJA - terça, 5 de julho

As negociações do dia no Congresso são o destaque do dia

Depois de se reunir com líderes partidários nesta terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), jogou um balde de água fria na oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Pacheco avisou que a CPI que vai investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação não vai sair do papel antes da eleição.