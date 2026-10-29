Garantir a qualidade e a segurança da assistência em hospitais em diferentes cidades é um desafio para as redes de saúde. Além de estabelecer protocolos médicos, é necessário acompanhar os resultados, integrar o trabalho das equipes e respeitar as necessidades individuais de cada pessoa.

A capacidade de adotar diretrizes comuns em diferentes unidades está entre os aspectos que levaram a Rede Mater Dei de Saúde a conquistar a acreditação Enterprise da Joint Commission International (JCI). O grupo, com 46 anos de história e presença em Minas Gerais, Bahia e Goiás, é o primeiro e único da América Latina a receber o reconhecimento, concedido a poucas organizações de saúde no mundo.

Com atuação em mais de 70 países, a JCI é uma das principais organizações internacionais de acreditação em saúde. Enquanto as certificações individuais avaliam cada hospital separadamente, a modalidade Enterprise examina a gestão da rede como um todo, incluindo as regras adotadas e o acompanhamento do atendimento nas várias unidades.

José Henrique Salvador, CEO da Rede Mater Dei de Saúde, chama a atenção para o papel dos profissionais nessa conquista. “Acreditamos que a excelência assistencial é construída em conjunto com o corpo clínico, e não simplesmente determinada pela instituição. Os médicos precisam participar ativamente da construção dos protocolos, das linhas de cuidado, da avaliação dos indicadores e das decisões que impactam a assistência”, afirma José Henrique Salvador.

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A Mater Dei iniciou sua trajetória de acreditações em 2004. Posteriormente, os hospitais Santo Agostinho, Contorno, Betim/Contagem e Nova Lima, em Minas Gerais, e Salvador, na Bahia, conquistaram certificações individuais da JCI.

“Nosso maior desafio, especialmente diante do crescimento da rede, foi levar essa cultura a diferentes regiões do país, respeitando as particularidades locais, mas preservando uma identidade comum”, afirma José Henrique Salvador.

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O que muda para o paciente

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A segurança hospitalar depende de cuidados adotados desde a admissão do paciente até sua alta. Conferir a identidade da pessoa antes de administrar medicamentos, seguir medidas de prevenção de infecções e acompanhar a recuperação após uma cirurgia são alguns exemplos. A verificação periódica dessas práticas permite identificar falhas e fazer correções.

Na Rede Mater Dei, os protocolos clínicos, que reúnem orientações para o diagnóstico e o tratamento de doenças, são baseados em estudos científicos e servem de referência para o trabalho das equipes. Isso não significa oferecer a mesma assistência a todas as pessoas com determinado diagnóstico. Dois pacientes com a mesma doença, por exemplo, podem receber tratamentos distintos, dependendo da idade, da gravidade do quadro e de outras condições de saúde.

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Além dos médicos, profissionais de enfermagem e de outras áreas participam dos cuidados durante a internação. Assim, para que as orientações sejam seguidas, é necessário preparar as equipes e acompanhar os resultados da assistência, identificando o que precisa ser aperfeiçoado.

Ouvir as preocupações do paciente, esclarecer dúvidas sobre exames e tratamentos e envolver a família nas decisões pertinentes, respeitando a vontade de quem recebe os cuidados, também faz parte da assistência. Para a Rede Mater Dei, essa atenção às necessidades individuais é fundamental para oferecer um cuidado humanizado.

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O cuidado nos casos mais complexos

O tratamento do câncer frequentemente exige a participação de médicos de várias especialidades. As características do tumor e as condições de saúde do paciente orientam a escolha entre cirurgia, medicamentos e outras terapias. Na cardiologia, a assistência também envolve exames, procedimentos e acompanhamento médico, especialmente nos casos que exigem cuidados por períodos prolongados.

Na Rede Mater Dei, profissionais de diferentes unidades compartilham conhecimentos, discutem casos de alta complexidade e seguem diretrizes clínicas comuns. A troca de informações contribui para a definição das condutas médicas, respeitando a autonomia dos especialistas responsáveis por cada paciente.

“A qualidade não se constrói apenas com protocolos, tecnologia ou processos. Ela depende, sobretudo, do compromisso diário dos nossos profissionais e da relação de confiança que construímos com nosso corpo clínico”, afirma Felipe Ligório, vice-presidente Médico Assistencial da Rede Mater Dei.

Fundada em Belo Horizonte, a rede oferece serviços de saúde em diferentes fases da vida, desde o nascimento até tratamentos de alta complexidade. Atualmente, mantém hospitais na capital mineira, em Betim/Contagem, Nova Lima e Uberlândia, além de unidades em Goiânia (GO), Salvador e Feira de Santana (BA).

A chegada a São Paulo

A conquista da acreditação Enterprise ocorre em um período de crescimento da Rede Mater Dei, que se prepara para iniciar sua atuação em São Paulo. A chegada à capital paulista representa uma nova etapa de expansão, com a incorporação de profissionais e serviços à estrutura do grupo.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas e de suas famílias em todas as fases da vida, desde o nascimento até os momentos de maior complexidade e vulnerabilidade”, afirma José Henrique Salvador.