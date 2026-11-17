A cientista nipo-brasileira Thereza Imanishi-Kari morreu na última terça-feira, 10 de novembro, nos Estados Unidos, aos 82 anos — conforme divulgado por familiares no Instagram e confirmado pela Folha de S. Paulo em reportagem veiculada nesta terça, 17. A causa da morte não foi informada. Reconhecida por suas pesquisas sobre doenças autoimunes, a bióloga ganhou projeção internacional também por protagonizar um dos casos mais controversos da história recente da ciência americana: durante uma década, enfrentou acusações de fraude e manipulação de dados em um estudo que assinou com o imunologista David Baltimore, vencedor do Nobel de Medicina. Ela foi inocentada em 1996.

Nascida em 1943 e criada em Indaiatuba, no interior de São Paulo, em uma família de imigrantes japoneses agricultores, Thereza formou-se em Biologia pela Universidade de São Paulo (USP). Depois, continuou os estudos no Japão e na Finlândia, onde concluiu o mestrado e o doutorado, e fez pós-doutorado na Alemanha — onde nasceu a filha Elina Imanishi, fruto do casamento com o arquiteto finlandês Markku Tapani Kari, de quem mais tarde se divorciou. Na década de 1980, mudou-se para os Estados Unidos, onde trabalhou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) como pesquisadora, e mais tarde se tornou professora associada da Universidade Tufts, em Boston.

Sua carreira foi dedicada principalmente ao estudo de doenças autoimunes, especialmente o lúpus. O interesse pelo tema tinha também uma dimensão pessoal: sua irmã mais nova sofria de uma forma grave da doença, e a própria Thereza convivia com a condição, porém mais branda.

A controvérsia começou em 1986, após a publicação de um artigo científico na revista Cell, assinado por Thereza e outros pesquisadores, entre eles David Baltimore. Uma pesquisadora que trabalhava em seu laboratório questionou os resultados e levantou suspeitas de manipulação de dados. O caso ganhou dimensão nacional nos Estados Unidos, envolveu investigações federais, o Serviço Secreto e audiências no Congresso. Em 1994, um órgão do governo americano chegou a apontar 19 acusações de má conduta científica contra Thereza.

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Dois anos depois, porém, um conselho de apelação do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos concluiu que as acusações não haviam sido comprovadas e a inocentou. Na época, o episódio foi descrito como macarthismo científico pela revista americana The New Yorker — o termo refere-se a uma onda de perseguição, intimidação, censura ou destruição de reputações dentro da comunidade acadêmica americana, motivadas por questões políticas ou ideológicas.

O episódio, que ficou conhecido como caso Baltimore, durou cerca de dez anos e teve consequências para a carreira e a vida financeira da pesquisadora. Em entrevista à Folha de S. Paulo em 1996, ela resumiu o impacto daquele período: “Eu perdi esses anos, eles não voltam mais”. Depois de se aposentar, Thereza passou a viver no Novo México, onde cuidava de animais e do jardim. Ela deixa a filha, Elina, e a neta; a sobrinha, Ana, com quem vivia, e outros familiares.