Quem é o primeiro parastronauta da Agência Espacial Europeia (ESA)

A Agência Espacial Europeia (ESA) apresentou na quarta-feira, 23, seu primeiro parastronauta. Composta por 22 países, a ESA disse que selecionou o ex-velocista paralímpico britânico John McFall como parte de uma nova geração de 17 novatos escolhidos para o treinamento de astronauta.

Ele participará de um estudo de viabilidade que permitirá à ESA avaliar as condições necessárias para que pessoas com deficiência participem de futuras missões. “Tem sido uma experiência bastante turbulenta, já que, como amputado, nunca pensei que ser um astronauta fosse uma possibilidade, então a empolgação foi uma emoção enorme”, disse McFall em um comunicado.

Após um acidente de moto que resultou na amputação da perna direita aos 19 anos, ele aprendeu a correr novamente. Ele se tornou um atleta profissional de atletismo em 2005, passando a representar a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte como velocista paralímpico, classe T42. Como atleta, participou do Conselho de Atletismo do Reino Unido.

Em 2014, McFall se formou em Medicina pela Cardiff University School of Medicine, no Reino Unido. Ele se tornou membro do Royal College of Surgeons em 2016 e atualmente é um especialista em trauma e ortopedia e trabalha no sul da Inglaterra.

Ele se juntará a cinco novos astronautas de carreira e 11 reservas em treinamento, depois que a ESA renovou suas fileiras de astronautas pela primeira vez desde 2009. A agência abriu vagas no ano passado para pessoas capazes de passar nos seus testes psicológicos, cognitivos e outros. Em tese, voluntários só seriam impedidos de se tornarem astronautas no caso de incompatibilidades ou restrições dos equipamentos às deficiências.