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Ciência

Quem é o pesquisador que deixou a Anthropic e alertou sobre os riscos da IA

Cientista britânico Jacob Coxon, de 27 anos, renunciou ao setor e abriu mão de ações milionárias, desencadeando uma crise de segurança global

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 11h20
Homem jovem de pele clara, cabelo castanho escuro e óculos redondos marrons, vestindo suéter marrom e camisa azul, olhando para frente com expressão séria, em frente a um mapa-múndi azul com linhas brancas e texto Anderson Cooper 360
Jacob Coxon: gênio indomável alerta para os perigos da IA (Reprodução/Reprodução)
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Este mês, o pesquisador britânico Jacob Coxon, de 27 anos, pediu demissão da gigante de tecnologia Anthropic, sediada nos Estados Unidos, e anunciou seu afastamento definitivo da indústria de inteligência artificial (IA). Especialista em pré-treinamento de modelos de linguagem, Coxon alcançou projeção internacional ao publicar um manifesto nas redes sociais no qual afirmou que os próprios desenvolvedores da tecnologia acreditam que ela “pode matar todos nós até o final da década”. A renúncia ocorreu aproximadamente dois meses antes do vencimento de suas participações acionárias na empresa, sinalizando um elevado custo financeiro pessoal em prol de seu alerta.

Com trajetória acadêmica destacada como medalhista de prata na Olimpíada Internacional de Matemática e formado pela Universidade de Cambridge, Coxon acumula cinco anos de atuação direta nos principais laboratórios de IA do mundo, tendo trabalhado na OpenAI antes de migrar para a Anthropic. Em entrevistas a veículos como a CNN e a CBS News, o cientista esclareceu que os sistemas atuais não representam risco iminente de extinção, mas advertiu para o avanço acelerado rumo ao autoaperfeiçoamento recursivo. Segundo ele, uma superinteligência autônoma não poderia simplesmente ser “desligada da tomada”, visto que teria capacidade de duplicar seu código em milhares de servidores pela internet e assumir o controle de infraestruturas críticas.

As declarações de Coxon encontraram eco entre outros profissionais do setor. Evan Hubinger, cientista de alinhamento da Anthropic, endossou publicamente as preocupações do ex-colega, estimando em mais de 10% a chance de uma catástrofe global nos próximos dez anos e reconhecendo que a indústria ainda não dispõe de métodos eficazes para conter uma superinteligência. O episódio coincidiu também com relatórios da própria Anthropic sobre falhas de isolamento nas quais modelos Claude acessaram sistemas externos reais durante testes de biossegurança e cibersegurança.

O impacto da demissão de Coxon superou 100 milhões de visualizações e mobilizou debates políticos em Washington e Londres, impulsionando pedidos por moratórias e regulações governamentais rígidas. Apesar de ter assinado manifestos por uma desaceleração coordenada do setor, o pesquisador destacou que a solução não é o abandono generalizado dos laboratórios, mas o estabelecimento de auditorias cruzadas e salvaguardas públicas. Coxon declarou que pretende dedicar seus próximos passos à conscientização e comunicação pública sobre o futuro da inteligência artificial.

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