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Ciência

Queda de árvore vira projeto pedagógico de inovação e tecnologia no DF

No Dia do Professor, iniciativa da educadora transforma incidente no pátio em aprendizado e ganha destaque em mapeamento nacional do Itaú Social

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 10h30
Quatro cenas: alunos em atividade ao ar livre, uma pessoa apontando para um monitor com imagens de plantas, estudantes medindo um tronco de árvore, e uma escultura de trem feita de troncos em uma quadra
Projeto pedagógico no DF transforma queda de árvore em oportunidade de conhecimento (.//Divulgação)
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A queda de um amendoim-do-campo, árvore nativa que integrava a paisagem do pátio da Escola Classe Kanegae, no Distrito Federal, estimulou a criação do projeto “O Chamado do Cerrado”, idealizado pela professora Ana Lucia Oliveira de Carvalho, responsável pelo Laboratório de Informática da unidade educacional.

A partir de um incidente aparentemente comum, a professora, com 29 anos de experiência em sala de aula, conseguiu transformar o luto pela perda da planta em uma oportunidade para semear novas mudas. Os alunos foram encorajados a investigar o bioma local, utilizar recursos tecnológicos como programação e produção de vídeos e criar super-heróis inspirados na natureza. As ações pedagógicas permitiram, na prática, que os estudantes pudessem articular conceitos de diferentes áreas do conhecimento.

“Eu aprendi, ao longo desses anos, que não preciso esperar uma situação perfeita para ensinar. Preciso olhar para o que acontece, ouvir as crianças e perceber que, muitas vezes, uma situação do cotidiano já traz uma oportunidade de aprendizagem”, relata Ana Lucia.

O projeto faz parte de um mapeamento nacional realizado pelo Itaú Social e pelo Instituto Catalisador, que destaca práticas educacionais baseadas na abordagem STEAM, modelo interdisciplinar que integra Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. O reconhecimento reforça o papel central dos educadores brasileiros na formulação de experiências que conectem o contexto dos alunos a vivências significativas. “Quando uma criança percebe que sua pergunta tem valor, que é capaz de investigar um problema e que sua ação pode produzir mudanças, ela também passa a confiar mais no próprio potencial para compreender e transformar a realidade”, afirma Patricia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social.

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Realizado em 5 etapas, o levantamento reuniu 240 relatos de professores de todas as regiões do país — 121 direcionados aos Anos Finais do Ensino Fundamental.

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