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Ciência

Quatro filhotes de mico-leão-preto nascem em centro de conservação do estado de SP; veja imagens

Os animais são endêmicos da Mata Atlântica e ficam sob os cuidados do Centro de Conservação de Fauna Silvestre (Cecfau)

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 19h04 | Atualizado em 29 set 2026, 19h35
Mico-leão-preto adulto com pelagem escura e juba dourada, carregando um filhote nas costas, olhando para frente. O filhote tem pelagem marrom-clara. O macaco segura uma fruta vermelha. Estão em um tronco de árvore dentro de um recinto com tela de arame ao fundo
A mico-leão Keila conta agora com dez descendentes após os novos nascimentos (Semil/Divulgação)
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O Centro de Conservação de Fauna Silvestre (Cecfau), unidade da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) em Araçoiaba da Serra, registrou o nascimento de quatro micos-leões-pretos em menos de uma semana. Os filhotes nasceram em dois partos de gêmeos, nos dias 22 e 28 de setembro. Os primeiros são netos da mico-leão Keila, que seis dias depois deu à luz aos outros dois filhotes. 

Os primeiros gêmeos nasceram no dia 22, filhos dos mico-leões Bernadete, de 4 anos, e Ronaldinho, de 3. Nascida no próprio Cecfau, Bernadete é filha de Keila, que agora também é avó dos dois filhotes. Este é o primeiro nascimento do casal, que de acordo com o Cecfau, aparenta gostar do papel de pais.

Seis dias depois, em 28 de setembro, Keila, de 13 anos, e Tupac, de 9, tiveram outros dois filhotes. Os dois nasceram na extinta Fundação Zoo e formaram um casal no ano passado. Keila já teve outros filhotes com diferentes parceiros e também é mãe de Cali, primeiro mico-leão-preto nascido no Cecfau em 2026, em fevereiro.

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Segundo a veterinária do Cecfau, Mayara Caiaffa, os nascimentos permitem à equipe acompanhar duas gerações da mesma família se reproduzindo e apresentando comportamentos adequados de cuidado parental. Para ela, o caso também demonstra a importância do manejo e do acompanhamento contínuo dos animais para os programas de conservação.

Além dos micos-leões-pretos, o Cecfau mantém ações de conservação com outras espécies da fauna brasileira. A instituição desenvolve trabalhos de reprodução, pesquisas sobre comportamento, manejo e biologia reprodutiva e mantém parcerias com universidades, incluindo a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Com cerca de 20 profissionais diretamente envolvidos nas áreas de manejo, pesquisa e cuidado animal, o centro já contabiliza mais de 450 nascimentos de animais sob cuidados humanos.

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Espécie ameaçada de extinção

Endêmico da Mata Atlântica paulista, o mico-leão-preto é um primata ameaçado de extinção e símbolo da biodiversidade do Estado. Estima-se que existam cerca de 1.600 indivíduos da espécie na natureza e aproximadamente 80 sob cuidados humanos. No Cecfau, já nasceram 38 filhotes como resultado do trabalho de conservação ex situ desenvolvido pela instituição, que atualmente mantém 19 indivíduos.

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Segundo a diretora de Biodiversidade e Biotecnologia da Semil, Patrícia Locosque Ramos, cada nascimento representa uma oportunidade de conhecer melhor a espécie, fortalecer sua conservação e contribuir para sua permanência na natureza. Aproximadamente 16 micos-leões-pretos já foram encaminhados pelo Cecfau para outras instituições em diferentes regiões do país, com o objetivo de formar casais reprodutivos e contribuir para a manutenção da espécie sob cuidados humanos.

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