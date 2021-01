Quase 11 milhões de doses de vacina para Covid-19 já foram administradas

Cerca de 10,8 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus, causador da Covid-19, já foram administradas em pessoas de 29 países, segundo uma compilação de dados realizada pela Bloomberg. O desafio é ampliar para a casa dos bilhões de doses, já que, para a imunização, algumas vacinas requerem a administração de mais de uma dose.

A imunização nos Estados Unidos começou em 14 de dezembro com profissionais de saúde, e até agora foram dadas 3,49 milhões de doses, de acordo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Lá, 1,1% da população foi vacinada.

Os EUA estão aplicando as vacinas da Pfizer/BioNTech e a da Moderna e o objetivo é alcançar 20 milhões de doses ainda no início de janeiro. Ambas as vacinas requerem duas doses com intervalo de semanas. As segundas doses estão sendo mantidas em reserva até que estejam prontas para serem administradas.

Autorizadas para o uso nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, a vacina da Pfizer-BioNTech e a da Moderna integram as campanhas de vacinação em pelo menos 29 países. Ambas conseguiram reduzir as infecções por coronavírus em 95% em testes de dezenas de milhares de voluntários.

Uma vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford recebeu sua primeira grande autorização, pelo Reino Unido, em 30 de dezembro. A China também liberou a vacina Coronav para uso geral, com o objetivo de vacinar 50 milhões de pessoas lá até o início de fevereiro.

China e Rússia autorizaram suas próprias vacinas em julho e agosto, antes de serem totalmente testadas. Desde então, os países administraram milhões de doses, embora forneçam atualizações menos frequentes sobre seu progresso.

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

O Brasil não tem uma data específica para iniciar seu programa de imunização, mas a expectativa é que isso aconteça no primeiro trimestre de 2021. No último domingo, 27, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que alguns grupos prioritários devem começar a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no final deste mês e que a imunização em massa deve começar a partir de fevereiro. A vacinação da população em geral deve começar aproximadamente quatro meses depois do término do grupo prioritário.

Quatro empresas – Janssen, Astrazeneca/Fiocruz, Pfizer e Sinovac/Instituto Butantan – já entraram com o processo de submissão contínua na Anvisa para aprovação de um imunizante contra a Covid-19. Todas elas realizam a fase 3 de testes clínicos no Brasil. Entretanto, nenhuma entrou com o pedido de aprovação de uso emergencial ou de registro da vacina. A expectativa é que ao menos três delas – Astrazeneca/Fiocruz, Pfizer e Sinovac/Instituto Butantan – façam isso em janeiro.