Quanto mais próximo dos polos, maior o cérebro humano

Pesquisadores britânicos se debruçaram sobre 55 crânios humanos provenientes de 12 populações ao redor do globo e chegaram a uma inusitada conclusão: quanto mais longe o povo vive do equador do planeta, maior o tamanho do cérebro de seus indivíduos.

Isso não acontece porque populações nativas de áreas mais próximas aos pólos são mais inteligentes. A tese de cientistas da Universidade de Oxford, em artigo publicado no periódico Biology Letters, é que elas precisaram de olhos maiores para compensar a escassez de luz natural e, por isso, de cérebros mais robustos para lidar com a maior quantidade de informação visual. Tudo seria, portanto, consequência do fato de que, à medida que nos afastamos do equador, há menos luz natural disponível.

Os crânios usados no estudo são provenientes de indivíduos que viveram no século XIX e incluem amostras de povos nativos da Inglaterra, Austrália, Ilhas Canário, China, França, Índia, Quênia, Micronésia, Escandinávia, Somália, Uganda e Estados Unidos. Os pesquisadores compararam o volume das órbitas e das cavidades cerebrais com a latitude do país de origem de cada indivíduo: o tamanho do cérebro e dos olhos pode ser diretamente relacionado à posição do local onde ele vivia.

“Os seres humanos ocupam as altas latitudes da Europa e Ásia há apenas dezenas de milhares de anos, mesmo assim conseguiram adaptar o sistema visual rapidamente ao ambiente nublado e aos longos invernos”, disse o cientista Robin Dunbar, que participou da pesquisa. Na prática, os seres humanos mais adaptados a viver naqueles ambientes, isto é, com olhos e cérebros maiores, prosperaram ali.

A partir do estudo, os pesquisadores concluíram que os maiores cérebros pertencem às populações da que viveram na Escandinávia e os menores, aos que habitaram a Micronésia.