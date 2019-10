Qual é o melhor horário para malhar? Estudo responde

Qual é o melhor horário para se exercitar? Quem é adepto da malhação provavelmente já se perguntou isso. Pois um novo estudo, das universidades de Bath e de Birmingham, ambas inglesas, indicou uma resposta.

Segundo a pesquisa, publicada no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism na sexta-feira (18), se exercitar antes do café da manhã é a opção ideal. Isso porque é nesse momento em que as pessoas conseguem controlar melhor os níveis de açúcar no sangue.

A descoberta se deu em uma experiência que, ao longo de seis semanas, acompanhou a rotina de trinta homens, todos classificados como obesos ou com sobrepeso. Os indivíduos se submeteram a um programa de malhação, igual para todos eles. Alguns, contudo, iam à academia antes do café da manhã, enquanto os outros seguiam a praxe em horários diversos. O resultado: os que pertenciam ao primeiro grupo queimaram o dobro de gordura.

O achado indica que isso ocorre porque, após o sono, o corpo fica mais propenso a utilizar reservas de energia na hora de gastar calorias. O que causa efeitos benéficos para a saúde de cada um, inclusive diminuindo os riscos de diabetes e de problemas cardíacos.

Disse o cientista dos esportes Gareth Wallis, da Universidade de Birmingham, coautor do estudo, na divulgação das conclusões: “Esse trabalho sugere que a performance pode ser melhor sem nem mudar a intensidade, a duração ou mesmo a percepção de esforço. Basta atentar ao horário”.