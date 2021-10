Prêmio Nobel de Química 2021 vai para pesquisas ligadas a catalisadores

Anunciado nesta quarta-feira, 6, pela Academia Real das Ciências da Suécia, o Prêmio Nobel de Química 2021 foi para o alemão Benjamin List, diretor do Instituto Max Planck, em Dusseldorf, e para o britânico David W.C. MacMillan, professor da Universidade de Princeton, pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta de construção molecular, a organocatálise, que teve um grande impacto na pesquisa farmacêutica. O prêmio no valor de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6,1 milhões de reais, será dividido igualmente entre List, de 55 anos, e MacMillan, também de 55 anos.

Após o anúncio, List falou por telefone aos jornalistas na Suécia que o prêmio foi uma “grande surpresa”. “Eu não esperava por isso”, disse ele, que estava de férias em Amsterdã com sua família quando foi comunicado. O cientista alemão disse que inicialmente não sabia que MacMillan estava trabalhando no mesmo assunto e chegou a pensar que seu palpite poderia ser apenas uma “ideia estúpida”. Até que funcionou. “Eu realmente senti que isso poderia ser algo grande”, completou.

Os catalisadores são substâncias que controlam e aceleram reações químicas, sem fazer parte do produto final. Tornam-se, assim, ferramentas importantes para os químicos. Durante muito tempo, os pesquisadores acreditavam que havia apenas dois tipos de catalisadores disponíveis: metais e enzimas. Benjamin List e David MacMillan desenvolveram de forma independente, em 2000, um terceiro tipo de catálise. É a chamada organocatálise assimétrica e se baseia em pequenas moléculas orgânicas.

A organocatálise se desenvolveu rapidamente desde 2000. List e MacMillan permanecem líderes no campo e mostraram que os catalisadores orgânicos podem ser usados ​​para impulsionar inúmeras reações químicas. Usando essas reações, os pesquisadores agora podem construir de forma mais eficiente qualquer coisa, desde novos produtos farmacêuticos até moléculas que podem capturar luz em células solares. “Este conceito de catálise é tão simples quanto engenhoso, e o fato é que muitas pessoas se perguntam por que não pensamos nisso antes”, diz Johan Åqvist, presidente do Comitê Nobel de Química.

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

