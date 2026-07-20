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Ciência

Preferência por ser destro pode ter surgido antes dos seres humanos

Hipótese foi elaborada após análise de fósseis de Spriggina, organismo que viveu há 550 milhões de anos

Por Gabriel Bussolotti Silveira 20 jul 2026, 11h24 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h11
Fóssil de Spriggina
Fóssil de Spriggina (Scott Evans/ American Museum of Natural History/Reprodução)
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A preferência por ser destro pode ter surgido antes dos seres humanos, segundo pesquisa publicada no dia 9 de julho na revista Scientific Reports. Essa hipótese foi elaborada após análise de fósseis de Spriggina, organismo que viveu há mais de 550 milhões de anos. Os vestígios desses seres estavam no Sul da Austrália e a maioria deles foram encontrados em uma posição curvada para a direita.

A Spriggina é um organismo que se assemelhava a uma sanguessuga e seu tamanho não chegava a um polegar. Ele tinha um corpo simétrico, alongado e sua “cabeça” parecia um elmo medieval. Esse ser vivia em um ecossistema embrionário localizado no Parque Nacional Nilpena Ediacara, no sul da Austrália, onde o fóssil foi encontrado. A área do parque era um fundo marinho repleto de tapetes microbianos que permitia a proliferação de organismos como a Spriggina.

Os fósseis e a descoberta

A pesquisa analisou um conjunto de fósseis da Spriggina e percebeu um padrão entre a maioria deles. Aproximadamente o dobro dos vestígios representava os animais curvando-se para a direita – a minoria estava virada para a esquerda.

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Os cientistas concluíram que esses organismos tinham uma preferência de lado durante o movimento. A partir disso, o estudo propôs que esses fósseis apresentam as mais antigas evidências de “lateralidade” comportamental em animais.

A lateralidade antes da humanidade

A preferência por um lado levou os pesquisadores a crerem que a lateralidade é uma característica antiga entre as formas de vida complexas. Essa hipótese já era aceita em razão de cicatrizes nos flancos direitos de fósseis de trilobitas – artrópodes marinhos que surgiram há aproximadamente 521 milhões de anos –, mas apenas ganhou força após a descoberta desse aspecto na Spriggina.

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Como exemplo, o vestígio mais antigo de lateralidade na árvore genética humana é de um Homo habilis que preferia cutucar os dentes com a mão direita há cerca de 1,8 milhão de anos.

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