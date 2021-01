Por que Saturno é “torto”?

No último dia 18, uma pesquisa publicada no periódico científico Nature Astronomy pode ter finalmente descoberto o motivo por trás de Saturno ter um ângulo de rotação inclinado. De acordo com o estudo, a inclinação se deve à influência das luas que orbitam o planeta, e deve se tornar ainda mais proeminente nos próximos anos.

Por meio de observações, os pesquisadores notaram que as 82 luas que rodeiam Saturno estão se afastando do planeta em uma velocidade muito maior do que a que eles haviam estimado. Como consequência desse processo, Saturno se inclina cada vez mais.

Os cientistas relatam ainda que, por mais de três bilhões de anos, o eixo de rotação do planeta era apenas levemente torto. O fenômeno responsável pela inclinação deve ter acontecido apenas há cerca de um bilhão de anos, quando a movimentação gradual de seus satélites iniciou o evento que resultou nos 27 graus de obliquidade que se nota atualmente.