Por que o Japão pediu a revisão do novo mapa-múndi aprovado pela ONU?

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O Japão protestou formalmente contra o novo mapa-múndi da ONU, que retrata as Ilhas Curilas como parte do território russo. O arquipélago, chamado de Territórios do Norte pelos japoneses, é alvo de uma disputa territorial com a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. A representação contradiz a posição japonesa e gerou um pedido de correção para evitar equívocos.

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O Japão pediu uma revisão do novo mapa-múndi aprovado pela ONU por conta da representação de um arquipélago que o país disputa com a Rússia. Na versão que corrige o tamanho dos países e continentes para tamanhos mais próximos da realidade, as Ilhas Curilas são representadas como parte do território russo.

O porta-voz do governo japonês, Minoru Kihara, afirmou nesta quinta, 10, que o novo mapa contém uma representação contraditória à posição do governo do país. “Apresentamos um protesto ao responsável pelo site de mapas por meio de nosso canal diplomático, exigindo a correção dessa representação”, disse a jornalistas.

Segundo ele, o Japão “precisa impedir que interpretações equivocadas sobre nossos territórios e nomes geográficos se espalhem”.

As Ilhas Curilas são centro de uma disputa territorial dos japoneses com os russos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, último ano do conflito armado, a União Soviética, atual Rússia, invadiu o território e expulsou os japoneses, que chamam o arquipélago de Territórios do Norte.

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Os russos mantêm presença militar no arquipélago e, no último mês, o presidente Vladimir Putin fez uma visita inédita às ilhas, aumentando a tensão entre os países.

“Os Territórios do Norte são parte integrante do território japonês, tanto historicamente quanto sob o direito internacional, e o governo japonês protesta veementemente contra esta visita”, declarou o ministro das Relações Exteriores, Toshimitsu Motegi, em comunicado.

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Novo mapa-múndi

Na votação na Assembleia Geral da ONU realizada na última sexta, 4, o Japão votou a favor da mudança no mapa. A proposta liderada pelo Togo prevê o uso do modelo intitulado de “Equal Earth” (Terra Igualitária), que se aproxima mais da realidade dos tamanhos dos territórios em relação aos modelos amplamente utilizados até então, baseados na Projeção de Mercator, concebida no século XVI pelo geógrafo belga Gerardo Mercator.

Mas o modelo de Mercator é eurocêntrico e distorce as áreas próximas aos polos enquanto encolhe as regiões equatoriais, fazendo com que regiões como a Europa e a América do Norte pareçam muito maiores do que realmente são, enquanto a África e a América do Sul parecem menores.

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A votação contou com 164 votos favoráveis pela mudança, apenas um voto contrário dos Estados Unidos e seis abstenções. A Ucrânia foi um dos países que se abstiveram da votação, sob a justificativa de que a versão do site Equal Earth representa a Crimeia fora do país. Assim como as Ilhas Curilas, o território é alvo de disputas com a Rússia.