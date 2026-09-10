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Ciência

Por que o Japão pediu a revisão do novo mapa-múndi aprovado pela ONU?

País asiático votou à favor de versão corrigida, porém, apresentou queixa por representação de território disputado com a Rússia

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 14h30 | Atualizado em 10 set 2026, 14h50
Mapa-múndi político com países coloridos e oceanos azuis, mostrando continentes como América, Europa, África, Ásia e Oceania. O título Equal Earth - Países do Mundo aparece no topo. Há legendas e informações adicionais nas laterais
Versão corrigida do mapa-múndi com proporções mais próximas da realidade (Equal Earth/Divulgação)
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Por que o Japão pediu a revisão do novo mapa-múndi aprovado pela ONU? Priorizar nos meus resultados Google

O Japão pediu uma revisão do novo mapa-múndi aprovado pela ONU por conta da representação de um arquipélago que o país disputa com a Rússia. Na versão que corrige o tamanho dos países e continentes para tamanhos mais próximos da realidade, as Ilhas Curilas são representadas como parte do território russo.

O porta-voz do governo japonês, Minoru Kihara, afirmou nesta quinta, 10, que o novo mapa contém uma representação contraditória à posição do governo do país. “Apresentamos um protesto ao responsável pelo site de mapas por meio de nosso canal diplomático, exigindo a correção dessa representação”, disse a jornalistas.

Segundo ele, o Japão “precisa impedir que interpretações equivocadas sobre nossos territórios e nomes geográficos se espalhem”.

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As Ilhas Curilas são centro de uma disputa territorial dos japoneses com os russos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, último ano do conflito armado, a União Soviética, atual Rússia, invadiu o território e expulsou os japoneses, que chamam o arquipélago de Territórios do Norte.

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Os russos mantêm presença militar no arquipélago e, no último mês, o presidente Vladimir Putin fez uma visita inédita às ilhas, aumentando a tensão entre os países.

“Os Territórios do Norte são parte integrante do território japonês, tanto historicamente quanto sob o direito internacional, e o governo japonês protesta veementemente contra esta visita”, declarou o ministro das Relações Exteriores, Toshimitsu Motegi, em comunicado.

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Novo mapa-múndi

Na votação na Assembleia Geral da ONU realizada na última sexta, 4, o Japão votou a favor da mudança no mapa. A proposta liderada pelo Togo prevê o uso do modelo intitulado de “Equal Earth” (Terra Igualitária), que se aproxima mais da realidade dos tamanhos dos territórios em relação aos modelos amplamente utilizados até então, baseados na Projeção de Mercator, concebida no século XVI pelo geógrafo belga Gerardo Mercator.

Mas o modelo de Mercator é eurocêntrico e distorce as áreas próximas aos polos enquanto encolhe as regiões equatoriais, fazendo com que regiões como a Europa e a América do Norte pareçam muito maiores do que realmente são, enquanto a África e a América do Sul parecem menores.

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A votação contou com 164 votos favoráveis pela mudança, apenas um voto contrário dos Estados Unidos e seis abstenções. A Ucrânia foi um dos países que se abstiveram da votação, sob a justificativa de que a versão do site Equal Earth representa a Crimeia fora do país. Assim como as Ilhas Curilas, o território é alvo de disputas com a Rússia.

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TAGS:
Japão
ONU
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