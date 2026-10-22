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Ciência

Por que a Espanha liberou 1,5 milhão de mosquitos infectados para ‘barrar’ a dengue

Conhecido como mosquito-tigre-asiático, espécie de Aedes está em crescimento em dezenas de países europeus

Por Gabriela Caputo 22 out 2026, 11h46
Um mosquito preto pousado sobre a pele clara de uma mão, com fundo verde escuro desfocado
Aedes albopictus: o mosquito-tigre que transmite doenças como dengue e chikungunya. (Soumyabrata Roy/NurPhoto/Getty Images)
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Uma ação coordenada pela Agência de Saúde Pública de Barcelona liberou na cidade espanhola mais de 1,5 milhão de machos do mosquito-tigre-asiático (Aedes albopictus), transmissor de dengue e chikungunya. Os insetos foram infectados com a bactéria Wolbachia sp, que impede o desenvolvimento desses vírus dentro dele, com o objetivo de impedir a reprodução e, consequentemente, a transmissão das doenças.

Quando os machos da espécie acasalam com as fêmeas que não carregam a mesma variedade da bactéria, ocorre incompatibilidade reprodutiva e os ovos fertilizados não eclodem. Outro cenário é o acasalamento entre machos e fêmeas ambos portadores da Wolbachia: os descendentes herdam a bactéria e passam para seus descendentes. Ao longo das gerações, a população de mosquitos infectados com os vírus vai diminuindo. A Wolbachia é uma bactéria natural encontrada em cerca de metade dos insetos do planeta – mas ausente no Aedes aegypti, por exemplo.

A experiência espanhola é pioneira na Europa em escala urbana e pretende soltar 80 mil novos machos por semana. O mosquito-tigre-asiático já se estabeleceu em dezenas de países europeus e segue em crescimento. A medida é um complemento aos métodos tradicionais de combate ao Aedes.

No Brasil, o chamado Método Wolbachia é conduzido pela Fiocruz, com primeiros testes em 2014. Os resultados consolidados de cidades pioneiras como Niterói, no Rio de Janeiro, apontam para uma redução expressiva de cerca de 70% nos casos de dengue, de 60% para chikungunya e 40% para zika. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi observada uma diminuição acima de 63% na dengue em áreas onde a população de Wolbachia atingiu níveis estáveis. Campinas, em São Paulo, foi selecionada pelo Ministério da Saúde para novos experimentos em 2027.

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