Por que 13 de novembro foi apontado como o dia do fim do mundo?

Um antigo estudo voltou a circular nas redes sociais por apontar esta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, como a data do “fim do mundo” – o dia em que a população mundial atingiria um limite matematicamente impossível. Publicado em 1960 na revista científica Science, o trabalho em questão tinha o provocativo título de Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026 (em tradução livre, doomsday significa fim do mundo, apocalipse ou dia do juízo final). Apesar da repercussão, não significa que o planeta esteja prestes a acabar: a data resultou de um exercício matemático feito há mais de seis décadas, cuja projeção não se confirmou diante das mudanças nos padrões de crescimento populacional ao longo dos anos.

Assinado pelo físico Heinz von Foerster e pelos pesquisadores Patricia Mora e Lawrence Amiot, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, o artigo partia de dados históricos sobre o crescimento da população humana. Os autores desenvolveram uma equação matemática para projetar a evolução demográfica e o resultado indicava que, se a tendência observada até aquele momento fosse mantida, o crescimento se tornaria infinito justamente em 13 de novembro de 2026.

Na época, matemáticos e demógrafos consideraram o estudo absurdo. Apesar das críticas, a equação ganhou repercussão internacional, foi citada em livros didáticos e até em debates no Parlamento canadense e na Suprema Corte dos Estados Unidos. Suas projeções chegaram a se mostrar surpreendentemente precisas nas décadas de 1970 e 1980, mas, a partir de 1993, a população mundial passou a crescer em ritmo inferior ao estimado, afastando-se da curva prevista pelos pesquisadores.

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Isso porque a conclusão era uma extrapolação matemática, e não uma previsão literal de catástrofe: o modelo partia da hipótese de que o ritmo de crescimento populacional continuaria acelerando indefinidamente, sem levar em conta transformações econômicas, sociais e demográficas. A própria ideia de uma população infinita representava um limite teórico da equação – na prática, o cenário foi bem diferente. Nas décadas seguintes, o crescimento da população mundial desacelerou, sobretudo em razão da queda das taxas de fecundidade em diferentes partes do planeta. Mudanças no acesso à educação, à saúde e aos métodos contraceptivos, além da urbanização, contribuíram para a transformação dos padrões de natalidade.

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As projeções atuais também estão distantes do cenário descrito no artigo: não há previsão alguma para um crescimento populacional infinito. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial era estimada em 8,2 bilhões de pessoas em 2024 e deve alcançar cerca de 10,3 bilhões em meados da década de 2080, antes de começar a diminuir gradualmente. Não há, portanto, evidência científica de que 13 de novembro de 2026 represente o fim da humanidade.