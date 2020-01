Planeta com tamanho da Terra e ‘habitável’ é encontrado pela Nasa

A Nasa anunciou, nesta terça-feira 7, que o mais novo caçador de planetas da agência cumpriu sua primeira missão. O TESS, que no apelido traz a sigla para Satélite de Pesquisa de Exoplaneta em Trânsito, descobriu um planeta do tamanho da Terra na zona habitável da estrela que orbita. Essa região garante a existência de água líquida na superfície do mundo.

Chamado “TOI 700 d”, o planeta está relativamente próximo da Terra – a “apenas” 100 anos-luz –, segundo o Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa. O anúncio foi realizado durante a conferência de inverno (boreal) da Sociedade Americana de Astronomia, em Honolulu, no Havaí.

O planeta descoberto é só cerca de 20% maior do que a Terra e circula sua estrela em 37 dias. Com isso, capta o equivalente a 86% da energia que a Terra recebe do Sol. O único problema, se assim é possível dizer, é que a face do planeta sempre encara sua estrela, num fenômeno chamado rotação síncrona. Assim, metade dele sempre será frio e noite.

Ainda que a descoberta seja entusiasmante para a comunidade cientifica, existem mundos similares à Terra um pouco mais perto. Localizado a 39 anos-luz — à velocidade da luz, levaria 39 anos para se chegar nele —, o sistema solar Trappist-1 foi descoberto em 2017. Ele conta com sete planetas. Em 2018, a Nasa apontou que ao menos três deles têm chance de abrigar água líquida — em tese, poderiam gerar vida.