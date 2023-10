Pesquisadores identificam primeiro grupo humano a se estabelecer na Europa

As primeiras civilizações europeias começaram a se estabelecer no continente há cerca de 5 mil anos. Desde muito antes, no entanto, os humanos ocupam a região e um trabalho realizado agora tenta desvendar quem foram os primeiros a se estabelecer em definitivo.

De acordo com o artigo publicado nesta segunda-feira, 23, no periódico científico Nature Ecology & Evolution, os mais antigos a se estabelecerem no continente são muito próximos geneticamente do povos gravetianos. Esse grupo ficou conhecido pela produção das representações femininas conhecidas como vênus e tiveram o seu apogeu entre 31 mil e 22 mil anos atrás.

Para fazer essa descoberta, os pesquisadores investigaram o material genético de dois fragmentos de crânio encontrados no sítio de Buran Kaya III, na Criméia, uma região da Ucrânia. O sítio data de algo entre 37 e 36 mil anos atrás, período em que acredita-se que os primeiros antepassados dos europeus atuais tenham se estabelecido.

O trabalho sugere que esse grupo foi os primeiros a contribuir geneticamente com a população que deu origem às civilizações europeias, mas os primeiros humanos chegaram por lá muito antes disso.

Os fósseis de hominídeos mais antigos já encontrados em um sítio arqueológico europeu datam de 1,4 milhão de anos atrás. Até há pouco tempo acreditava-se que esses antepassados tivessem ocupado a região ininterruptamente desde então, mas uma outra investigação recente mostra que esse grupo foi dizimado por uma mudança climática abrupta e que humanos primitivos só voltaram a habitar o local cerca de 200 mil anos depois. Desde lá, grupos mais adaptados foram se sobrepondo aos mais primitivos e acredita-se que a última vez que isso ocorreu foi há 40 mil anos.