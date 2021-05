Pesquisadores brasileiros encontram microplástico em pulmão humano

Um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo revelou a descoberta de microplástico em pulmões humanos. Trata-se da primeira vez que se encontrou esse material em tecido pulmonar no Brasil.

Ao longo da pesquisa, foram analisadas vinte amostras de tecidos desse tipo, entre as quais treze continham partículas de microplástico. Segundo os cientistas envolvidos no projeto, a contaminação ocorreu via inalação do material em ambiente caseiro.

Minúsculas, essas partículas podem se infiltrar em qualquer ambiente, e são capazes de irritar os tecidos e causar reações inflamatórias. Estudos anteriores já apontaram para a presença de microplástico em outras partes do corpo humano, como a placenta.