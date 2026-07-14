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Ciência

Pesquisadora brasileira acusa espanhol de plagiar ‘Método Taylor Swift’

Metodologia utiliza videoclipes da cantora para o ensino de botânica

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 13h01 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h38
Colagem de duas imagens: à esquerda, uma mulher de óculos e fones de ouvido brancos, sorrindo, com uma tela de apresentação abaixo; à direita, a cantora Taylor Swift em close, segurando um microfone, com fundo de flores coloridas
Pesquisadora Glaucia Silva desenvolveu 'Método Taylor Swift' para ensinar botânica (Instagram/Reprodução)
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Uma metodologia criada pela pesquisadora brasileira Gláucia Lidiane da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi parar na Justiça. Batizado de “Método Taylor Swift”, o projeto utiliza videoclipes da cantora para o ensino de botânica e agora embasa uma denúncia de plágio contra um professor da Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), na Espanha.

Segundo Gláucia, o espanhol copiou a estrutura da proposta, utilizou os mesmos videoclipes associados aos conteúdos botânicos e apresentou a abordagem como uma metodologia inédita, sem atribuir a autoria à pesquisadora. O método havia sido apresentado por ela em um congresso internacional de botânica em Madri, em 2024, e publicado, no ano seguinte, na reconhecida revista científica Annals of Botany.

Antes de anunciar a decisão de ir à Justiça, a pesquisadora afirma ter buscado uma solução por vias institucionais. De acordo com a doutoranda, a UFRN enviou uma carta à universidade espanhola, ao professor e à editora responsável pelo livro, com provas sobre a autoria do método e as semelhanças entre os trabalhos.

A UFRN informou que acompanha o caso e enviou documentação à universidade espanhola e à editora responsável pela publicação questionada. Já a instituição espanhola nega que tenha havido plágio. Enquanto a disputa segue em análise, o caso ganhou repercussão internacional e reacendeu o debate sobre ética e reconhecimento da autoria na produção científica.

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O que é o ‘Método Taylor Swift’?

A pesquisadora desenvolveu a metodologia em 2020, quando percebeu que o videoclipe de Cardigan poderia funcionar como gancho para uma aula sobre musgos. A partir disso, Glaucia encontrou outros vídeos da cantora pop que poderiam ser relacionados ao universo da botânica. No artigo publicado na revista científica, ela reuniu mais de 50 videoclipes de Taylor Swift voltados ao tema, incluindo outros sucessos, como Willow e Out of the woods.

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