Pesquisa: Tsunamis podem ser previstos por meio de campos magnéticos

Um novo estudo publicado no periódico científico Journal of Geophysical Research: Sold Earth revelou que, por meio da análise do campo magnético de uma região, pode ser possível detectar um tsunami antes que ele de fato chegue à costa. A ideia é que a descoberta possa eventualmente agilizar os avisos emitidos antes do impacto da onda, de forma que as pessoas que estiverem perto do mar possam se proteger com maior eficiência.

A pesquisa apontou que, quando movimentam gigantes quantidades de água do mar, os tsunamis geram campos magnéticos que podem ser identificados por especialistas. Assim, o fenômeno poderia ser previsto minutos antes que o nível da água mude — o que costuma servir de alerta para quem está na costa.

Além disso, os cientistas revelaram ainda que o campo magnético gerado pelo tsunami pode servir também para estimar a altura da onda gigante vindoura.

Por enquanto, a descoberta serve apenas para tsunamis que ocorrem em alto-mar. Isso acontece porque a maior profundidade das águas permite que os sinais emitidos pelo tsunami seja recebido com maior clareza pelos pesquisadores.