Pesquisa: Pandemia trouxe ‘vontade de mudar de vida’ nas pessoas

Uma pesquisa feita no Reino Unido apontou que a maioria das pessoas procurará mudar suas vidas de alguma forma depois do fim da pandemia. Aproximadamente quatro mil indivíduos foram entrevistados, a pedido da Sociedade Real para Artes, Manufaturas e Comércio em parceria com a organização caridosa Food Foundation.

De acordo com os responsáveis pela pesquisa, apenas 9% das pessoas afirmou que pretende retornar à vida exatamente como ela era antes do novo coronavírus.

Por outro lado, 54% dos entrevistados concordou com a seguinte afirmação: “Espero alterar alguns aspectos da minha vida e espero que nós, como país, aprendamos com tudo isso.” Além disso, quatro a cada dez indivíduos relataram sentir-se mais parte de uma comunidade com a crise gerada pela Covid-19, e disseram sentir que seus vizinhos estão cuidando uns dos outros.

Outra consequência da pandemia é que cerca de 40% dos entrevistados afirmou estar valorizando mais a comida, levando em consideração o impacto que o novo coronavírus teve sobre restaurantes, sistemas de delivery e supermercados. Por fim, enquanto 27% das pessoas disse estar se exercitando mais, 36% contou que diminuiu a frequência com que pratica atividades físicas.