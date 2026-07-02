Pesquisa mostra por que canibalismo se tornou um tabu para as sociedades modernas

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Um estudo na PNAS revela que o canibalismo não é tabu por aversão instintiva, mas por seus graves riscos à saúde. A pesquisa mostra que comer carne humana, especialmente de outros canibais, dissemina Príons, proteínas deformadas que causam doenças neurológicas fatais, como o Kuru, podendo levar ao colapso populacional e, assim, criando um tabu protetor.

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O canibalismo se tornou tema de uma pesquisa publicada na revista PNAS nesta terça-feira, 30. A prática não teria se tornado um tabu nas sociedades por uma aversão instintiva, mas como uma forma de proteção às consequências de comer carne humana.

O estudo se baseou em um modelo matemático no qual demonstra que a prática frequente do canibalismo pode causar doenças, o que levaria ao colapso populacional. O sistema construído por Michal Misiak, da Polônia, e Petr Turecek, da República Tcheca, mostra que o risco de patologias aumenta exponencialmente quando os canibais consomem a carne de outros canibais. Isso acontece pois a disseminação de Príons é facilitada. Mas o que são Príons?

Príons e as doenças relacionadas

Príons são proteínas que assumiram uma estrutura anormal. Durante os processos celulares, algumas proteínas podem não adquirir sua forma tridimensional correta. Como a função dessa estrutura está diretamente ligada a sua fisionomia, quando ela é replicada de maneira incorreta – “mal dobradas” –, isso pode ser prejudicial ao animal. Esse processo ocorre aleatóriamente, porém é raro – muitas vezes o próprio organismo consegue eliminar essas proteínas.

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Porém, quando os príons permanecem no organismo, eles causam consequências fatais. A proteína deformada induz outras a assumirem uma aspecto anormal, inclusive do cérebro, provocando danos progressivos ao sistema nervoso e doenças neurológicas.

Como se trata de um processo celular em cada indivíduo, a presença dos príons costuma se limitar a poucos animais. Essa situação muda quando os seres comem outros da própria espécie. O canibalismo promove a disseminação dos Príons, contribuindo para o aumento de doenças.

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Uma dessas patologias é o kuru, que já foi comum entre o povo Fore de Papua-Nova Guiné. Os membros dessa sociedade cozinhavam e comiam a carne de seus parentes falecidos, aumentando o risco de transmissão.

Hipótese da pesquisa

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Segundo os pesquisadores da Universidade de Wroclaw e da Universidade Charles, em Praga, os riscos envolvendo o canibalismo contribuíram para a formação do tabu, ao menos em parte, adquirindo uma função protetora.