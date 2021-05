Pesquisa: Marte ainda pode ser vulcanicamente ativo

Um estudo, conduzido por cientistas da Universidade do Arizona e publicado no mês passado na revista científica Icarus, aponta para a possibilidade de que Marte ainda seja vulcanicamente ativo, ao contrário do que se pensava.

Sabe-se que a maior parte da atividade vulcânica de Marte ocorreu entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, dando origem, por exemplo, ao Monte Olimpo, considerado a maior montanha de todo o Sistema Solar. Até agora, pesquisas apontavam que erupções em menor escala ocorreram até 2,5 milhões de anos atrás no Planeta Vermelho.

O novo estudo, contudo, indica que teria havido atividade vulcânica em Marte há 50 mil anos — tempo considerado curtíssimo no âmbito da astronomia. Se esse dado for confirmado, portanto, é possível que o planeta seja vulcanicamente ativo até hoje. Nesse caso, a superfície do planeta pode mudar muito ao longo dos próximos milhares de anos.