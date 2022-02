Pesquisa: Geleiras do mundo têm menos gelo do que se pensava

Uma nova pesquisa publicada na revista científica Nature Geoscience revelou que as geleiras espalhadas pelo mundo possuem menos gelo do que cientistas estimavam. O estudo foi conduzido com base na análise de imagens obtidas por satélites.

Segundo o levantamento, um dos erros cometidos por pesquisadores anteriores foi a contagem redundante de algumas geleiras na Groenlândia e na Antártica, o que teria levado a avaliações enganosas de quanto gelo está de fato armazenado nessas regiões.

O trabalho levou em conta mais de 800 mil pares de imagens de geleiras coletadas entre 2017 e 2018, e concluiu que muitas delas são menos densas do que se pensava. O estudo estima que há aproximadamente 20% a menos de gelo glacial disponível para derretimento nos oceanos do que se pensava, sendo que a quantidade de gelo obtida nas novas estimativas depende da região.

Nos Himalaias asiáticos, existe cerca de 37% mais gelo do que se sabia. Já nos Andes sul-americanos, a quantidade é 27% menor do que a comunidade científica calculara. Isso significa que a disponibilidade de água doce sofrerá menos pressão na Ásia do que na América do Sul, por exemplo.

De forma geral, a pesquisa conclui que o derretimento das geleiras em decorrência de processos naturais e do aquecimento global culminará em um aumento do nível do mar 7,62 centímetros menor do que o estimado. Por outro lado, vale lembrar que algumas partes do mundo dependem desse derretimento para irrigar colheitas e manter os rios fluindo normalmente. A descoberta, portanto, é multifacetada.