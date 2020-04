Pesquisa da Fiocruz aponta presença do novo coronavírus no esgoto

Maior produtora de testes nacionais do novo coronavírus, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou nesta terça-feira (28) o resultado de uma pesquisa que aponta a presença do material genético da Covid-19 na rede de esgoto. O estudo, liderado por pesquisadores da Fiocruz em parceria com a prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, indicam o elevado grau de “espalhamento do causador do novo vírus na população”.

A conclusão foi feita a partir das primeiras amostras de coletas no último dia 15 de abril. Segundo a instituição, a previsão é de que, na primeira etapa do projeto, o monitoramento seja realizado durante quatro semanas, com possibilidade de prorrogação. O objetivo é acompanhar o comportamento da disseminação da Sars-Cov-2 ao longo da pandemia.

ASSINE VEJA Clique e Assine

As amostras de esgoto bruto são feitas em 12 pontos estratégicos do município, incluindo estações de tratamento de esgotos (ETEs), pontos de descarte de efluente hospitalar e rede coletora de esgotos. Como metodologia, utilizou-se o método de ultracentrifugação, tradicionalmente empregado para concentração de vírus em esgotos, associado a técnica de RT-PCR em tempo real, indicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

As amostras coletadas na segunda e terceira semanas estão em fase processamento.