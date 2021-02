Pesquisa: Aumento no salário mínimo pode salvar vidas de bebês

Um estudo recente revelou que um incremento no salário mínimo deve resultar em uma queda da mortalidade de bebês de até dois anos nos Estados Unidos. A pesquisa foi publicada no último dia 26 no periódico científico Preventive Medicine.

De acordo com as constatações dos pesquisadores, a cada dólar que for acrescentado à renda mínima norte-americana (que é calculada por hora trabalhada), a mortalidade desses bebês pode cair até 1,8% anualmente em cidades grandes. Atualmente, o salário mínimo federal nos Estados Unidos é de 7,25 dólares (ou cerca de 40 reais) por hora desde 2009, sendo que cada estado pode determinar o seu próprio valor, desde que seja acima do estabelecido a nível nacional.

Os cientistas estimam ainda que, se o salário mínimo fosse de 15 dólares, mais de 1,4 mil bebês poderiam ser salvos todo ano. Assim, eles afirmam que as leis estaduais que evitam o incremento da renda mínima acabam por contribuir para a morte de crianças de até dois anos.