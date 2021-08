Pela primeira vez, estudo encontra infecção pulmonar por Covid-19 em feto

De forma inédita, uma pesquisa brasileira identificou a presença do coronavírus nos tecidos de um feto, que foi abortado na trigésima quarta semana de gestação por uma mulher que apresentou sintomas leves de Covid-19 durante a gravidez. O estudo foi publicado no periódico científico Frontiers in Medicine.

O feto, contudo, não morreu em decorrência do SARS-CoV-2, mas em razão de uma grave trombose na placenta materna, que afetou o fluxo de sangue e oxigênio recebido pelo feto.

Outras pesquisas já haviam identificado o RNA do coronavírus em tecidos do cordão umbilical e da placenta, mas esta é a primeira vez em que diversas outras partes do corpo do feto foram infectadas pelo vírus, como a traqueia, o fígado, o cérebro e o coração. Além disso, os cientistas comprovaram que o SARS-CoV-2 provocou nele uma infecção pulmonar.

Os autores do estudo alertam para o fato de que, segundo sugerem alguns estudos, quando a Covid-19 é contraída ao final da gravidez, cresce o risco de resultados adversos, entre eles o parto prematuro. Assim, eles destacam a importância do aprimoramento das diretrizes de acompanhamento médico para grávidas que contraíram o vírus.