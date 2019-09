Pela primeira vez em 360 anos, bússolas do Reino Unido estarão certas

Em algum momento das duas primeiras semanas de setembro, bússolas de grande parte da Inglaterra apontarão o norte verdadeiro pela primeira vez em cerca de 360 anos. Como o campo magnético da Terra muda o tempo inteiro, a localização do norte real também é alterada com frequência.

É muito difícil fazer com que as bússolas, orientadas pelas forças desse campo, sejam de fato precisas. Por isso, nas últimas centenas de anos, as agulhas de bússolas britânicas têm apontado a oeste do verdadeiro norte do planeta.

Devido à constante modificação magnética, a previsão é de que, até 2040, todas as bússolas indiquem uma localização a leste do real ponto setentrional.

Vale ressaltar: apesar de curioso, o fato não deve interferir de forma alguma com a vida do cidadão britânico. Muito menos com tarefas que dependem de bússolas, como navegações marítimas.