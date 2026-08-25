Pedra usada como peso de porta por décadas era meteorito de R$ 515 mil
Análises confirmaram origem extraterrestre do objeto
Durante décadas, uma pedra de mais de 10 quilos passou despercebida em uma fazenda de Edmore, no estado americano de Michigan, onde era usada simplesmente para manter uma porta aberta. O objeto, porém, escondia uma origem bem mais incomum: tratava-se de um meteorito de 10,22 quilos, posteriormente avaliado em cerca de US$ 100.000 — aproximadamente R$515 mil.
A rocha foi encontrada pelo proprietário da fazenda em 1988, depois de ter sido deixada no local pelo antigo dono. Segundo a história transmitida entre os moradores, o objeto teria caído na propriedade na década de 1930, acompanhado por um forte estrondo e pela formação de uma cratera. Anos mais tarde, a pedra foi submetida a análises da geóloga Mona Sirbescu, da Universidade de Michigan, que confirmou sua origem extraterrestre e identificou uma composição predominantemente de ferro e níquel.
Uma amostra também foi examinada pelo Smithsonian Institution, e o exemplar, batizado de meteorito Edmore, chegou a ser classificado como o sexto maior já encontrado em Michigan. O registro no Meteoritical Bulletin Database o identifica como um meteorito de ferro do grupo IIIAB, embora considere incerta a versão de que sua queda tenha sido testemunhada em 1939. Após a história ganhar repercussão, o interesse pelo assunto explodiu na internet: segundo o Google Trends, as buscas pelo termo “meteorito” no Brasil cresceram mais de 1.000% em apenas 24 horas.