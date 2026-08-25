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Ciência

Pedra usada como peso de porta por décadas era meteorito de R$ 515 mil

Análises confirmaram origem extraterrestre do objeto

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 18h11 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h27
Um grande meteorito escuro e irregular com uma mancha branca repousa no chão de terra em frente a uma porta de celeiro de madeira rústica e aberta. Dentro, sacos de estopa e pás são visíveis, enquanto do lado de fora, um pneu velho e grama seca completam a cena
Meteorito passou por avaliação da Universidade de Michigan (//Reprodução)
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Durante décadas, uma pedra de mais de 10 quilos passou despercebida em uma fazenda de Edmore, no estado americano de Michigan, onde era usada simplesmente para manter uma porta aberta. O objeto, porém, escondia uma origem bem mais incomum: tratava-se de um meteorito de 10,22 quilos, posteriormente avaliado em cerca de US$ 100.000 — aproximadamente R$515 mil.

A rocha foi encontrada pelo proprietário da fazenda em 1988, depois de ter sido deixada no local pelo antigo dono. Segundo a história transmitida entre os moradores, o objeto teria caído na propriedade na década de 1930, acompanhado por um forte estrondo e pela formação de uma cratera. Anos mais tarde, a pedra foi submetida a análises da geóloga Mona Sirbescu, da Universidade de Michigan, que confirmou sua origem extraterrestre e identificou uma composição predominantemente de ferro e níquel.

Uma amostra também foi examinada pelo Smithsonian Institution, e o exemplar, batizado de meteorito Edmore, chegou a ser classificado como o sexto maior já encontrado em Michigan. O registro no Meteoritical Bulletin Database o identifica como um meteorito de ferro do grupo IIIAB, embora considere incerta a versão de que sua queda tenha sido testemunhada em 1939. Após a história ganhar repercussão, o interesse pelo assunto explodiu na internet: segundo o Google Trends, as buscas pelo termo “meteorito” no Brasil cresceram mais de 1.000% em apenas 24 horas.

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