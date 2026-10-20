Pedagoga flagra rato tomando banho em pia de casa no Acre; veja o vídeo

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Uma pedagoga de Rio Branco flagrou um rato tomando banho em seu tanque de serviço, em movimentos que pareciam humanos. A cena inusitada foi registrada e gerou debate entre especialistas: seria um comportamento natural de higiene do animal ou uma tentativa de se livrar da água escorregadia do local? Veja os detalhes.

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A pedagoga Cléia Rodrigues Machado levou um susto no último domingo, 18, ao encontrar um visitante inusitado em sua área de serviço: um rato. Cléia registrou o momento em que o animal toma banho dentro de um tanque com água, fazendo movimentos de limpeza iguais aos de um humano. A cena surpreendente aconteceu em Rio Branco, no Acre.

Cléia Rodrigues contou à imprensa que encontrou o animal por volta das 9h30, quando pretendia lavar roupas em casa. Ao encontrar o animal, ela chegou a gritar pelo susto, mas viu que ele permaneceu ali, “tomando banho”. Segundo ela, o rato ficou por um bom tempo até notar a presença de Cléia e do cachorro da família, momento em que o roedor fugiu.

A pedagoga afirmou que decidiu registrar o momento porque todas as pessoas de sua casa, filhos e irmã, dormiam na hora do encontro inesperado. No vídeo, é possível observar o rato usando água para esfregar a própria cabeça e as orelhas, além de limpar também outras partes do corpo.

Mesmo que pareça incomum, especialistas da área mostram que o comportamento faz parte da vida dos ratos. A higiene faz parte da vida natural dos animais, mesmo que não seja possível explicar com certeza por que ele se esfregava igual a um humano. Outros profissionais da área argumentam que, além de limpeza, o rato pode ter tido dificuldades de sair do tanque por causa da água, que torna a estrutura escorregadia. Dessa forma, a ação poderia ser uma tentativa de se livrar do líquido.

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