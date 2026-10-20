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Ciência

Pedagoga flagra rato tomando banho em pia de casa no Acre; veja o vídeo

Comportamento do animal não é incomum, segundo especialistas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 15h39 | Atualizado em 20 out 2026, 16h03
Um filhote de rinoceronte preto, com chifres pequenos e corpo molhado, está dentro de uma banheira azul, com a cabeça abaixada, parecendo beber ou se refrescar. Ao fundo, uma toalha rosa está na borda da banheira, que contém água turva
Animal escapou após a gravação do vídeo (Redes Sociais/Reprodução)
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A pedagoga Cléia Rodrigues Machado levou um susto no último domingo, 18, ao encontrar um visitante inusitado em sua área de serviço: um rato. Cléia registrou o momento em que o animal toma banho dentro de um tanque com água, fazendo movimentos de limpeza iguais aos de um humano. A cena surpreendente aconteceu em Rio Branco, no Acre.

Cléia Rodrigues contou à imprensa que encontrou o animal por volta das 9h30, quando pretendia lavar roupas em casa. Ao encontrar o animal, ela chegou a gritar pelo susto, mas viu que ele permaneceu ali, “tomando banho”. Segundo ela, o rato ficou por um bom tempo até notar a presença de Cléia e do cachorro da família, momento em que o roedor fugiu.

A pedagoga afirmou que decidiu registrar o momento porque todas as pessoas de sua casa, filhos e irmã, dormiam na hora do encontro inesperado. No vídeo, é possível observar o rato usando água para esfregar a própria cabeça e as orelhas, além de limpar também outras partes do corpo.

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Mesmo que pareça incomum, especialistas da área mostram que o comportamento faz parte da vida dos ratos. A higiene faz parte da vida natural dos animais, mesmo que não seja possível explicar com certeza por que ele se esfregava igual a um humano. Outros profissionais da área argumentam que, além de limpeza, o rato pode ter tido dificuldades de sair do tanque por causa da água, que torna a estrutura escorregadia. Dessa forma, a ação poderia ser uma tentativa de se livrar do líquido.

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