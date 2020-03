Peças de LEGO podem durar mais de mil anos no oceano, mostra estudo

De acordo com um estudo publicado no último dia 16, uma peça de LEGO poderia sobreviver no oceano por até 1,3 mil anos. O artigo relatando a descoberta foi produzido por cientistas da Universidade de Plymouth (Inglaterra) e veiculado no periódico científico Environmental Pollution.

Os pesquisadores começaram a empreitada investigando a quantidade de peças de LEGO encontradas em praias inglesas. Os cientistas pesaram esses tijolinhos e compararam o peso obtido com o peso de peças intactas. Dessa forma, conseguiram estimar a velocidade de decomposição do LEGO.

A conclusão foi de que as peças podem sobreviver no mar por um longo período, que vai dos 100 anos aos 1,3 mil. Segundo os envolvidos no estudo, é importante que os consumidores repensem a forma como descartam seu lixo, uma vez que ele pode acabar poluindo a natureza por centenas de anos.

Os conjuntos de LEGO são alguns dos brinquedos mais populares da história, — mais de 440 bilhões de peças foram produzidas desde a fundação da empresa, em 1932 — e, assim, podem ter um peso enorme sobre a natureza. Embora já se soubesse que o brinquedo dura muito tempo (que é um dos motivos para seu sucesso), os cientistas não esperavam que as peças demorassem tanto a se decompor.