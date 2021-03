Pássaro selvagem mais velho do mundo tem filhote aos 70 anos

Wisdom, a albatroz-de-laysan de aproximadamente 70 anos considerada a ave mais velha do planeta, teve mais um filhote. A expectativa de vida média de um albatroz-de-laysan vai de 12 a 40 anos. O ovo foi chocado no começo de fevereiro em uma ilha localizada no Oceano Pacífico.

A primeira vez em que Wisdom foi identificada foi no ano de 1956. O pai do filhote, Akeakamai, é parceiro dela desde 2012. Embora seja normal para um albatroz ter apenas um par durante a vida, os cientistas acreditam que Wisdom teve outros parceiros ao longo dos anos, todos já mortos.

A estimativa dos pesquisadores é de que a albatroz tenha tido entre 30 e 36 filhotes em toda sua vida. Contudo, é raro ver nascimentos de filhotes em idades avançadas como a de Wisdom.