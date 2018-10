Países onde os pais agridem os filhos têm mais violência entre jovens

Um estudo publicado na revista online BMJ Open revelou que, em países onde os pais e professores são proibidos de bater nos seus filhos ou alunos como forma de punição por mau comportamento, são encontradas taxas pequenas de violência por parte dos jovens. Essas nações chegam a ter níveis de brigas físicas entre adolescentes de 42% a 69% menores do que em locais sem tais restrições.

Os dados em que a pesquisa se baseou foram coletados em 88 países que, na época da análise, continham cerca de 46% dos jovens de todo o mundo. Desses lugares, 30 tinham leis que impunham um banimento total do castigo corporal, 38 proibiam as agressões apenas nas escolas e 20 permitiam totalmente esse tipo de comportamento.

Nos locais onde a proibição era parcial, como nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Canadá, a redução na violência era observada apenas entre adolescentes do sexo feminino, a um nível de 56% de menos agressões.

Uma outra descoberta do estudo foi a de que as brigas eram três vezes mais comuns entre homens do que entre mulheres.

De acordo com os cientistas, o resultado encontrado reforça a hipótese de que sociedades que banem o castigo corporal são menos violentas para a juventude do que aquelas que não o fazem.