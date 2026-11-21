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A icônica “A Ronda Noturna” de Rembrandt continua a revelar segredos, agora com a descoberta de uma rara bactéria japonesa em sua tela. A Operação Ronda Noturna, o minucioso trabalho de restauração, desvenda mistérios sobre a composição e a história da obra, mostrando a intrínseca conexão entre arte e ciência.

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Uma das mais celebradas pinturas da civilização ocidental, A Ronda Noturna, concluída por Rembrandt van Rijn em 1642, é uma obra-prima de sucessivas camadas de enigmas e segredos. Para começo de conversa, a tela, de 3,79 metros de altura por 4,53 de largura, exposta no Rijksmuseum, em Amsterdã, não retrata uma cena à luz do luar — é o registro de um momento ensolarado, ao cair da tarde, que só escureceu devido ao acúmulo de verniz e fuligem. Submetido desde 2019 a um minucioso trabalho de restauração — desnudado diante do público, na chamada Operação Ronda Noturna —, o quadro não para de entregar assombros.

Descobriu-se, em 2023, haver uma camada de chumbo por trás das tintas, recurso inovador àquele tempo, para proteger o trabalho da umidade de salas frias e escuras onde esteve pousado. Em 2024, análises químicas encontraram pigmentos de arsênico usados para criar a ilusão luminosa dos fios de ouro bordados no casaco de um dos personagens, o tenente Willem van Ruytenburch. Há, agora, uma outra fascinante revelação: a existência, em ao menos sessenta pontos, de um microrganismo, a Microbacterium saccharophilum, uma bactéria rara, encontrada apenas no solo de uma específica refinaria de açúcar, no Japão. O micróbio foi originalmente isolado do solo da usina Ensuiko, em Yokohama, e as descobertas foram publicadas em 2013 no International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

A pergunta que não quer calar: como os bichinhos viajaram 10 000 quilômetros, do Oriente para a Europa? Uma das hipóteses é a contaminação, digamos assim, promovida por espirros e respiros de turistas japoneses estupefatos diante das pinceladas de claro-escuro — e existe, por óbvio, perdigotos no ar de visitantes de outras paragens. “Contudo, não é possível ter certeza se os micróbios estão ali há 400 anos ou apenas há um dia”, diz Eline van Bloois, uma das biólogas encarregadas da empreitada, cujos resultados estão sendo exibidos, desde a semana passada, em uma mostra — The Night Watch Lives — no Artis-Micropia, uma instituição de pesquisa científica contígua ao zoológico de Amsterdã. “Até agora, vimos muito pouco açúcar na pintura de Rembrandt; é melhor não especular, mas é possível que a saccharophilum não seja tão antiga quanto a tela”, completa a especialista. Além do tal germe, foram identificados outros espécimes, como o Staphylococcus epidermidis, que ajuda a proteger a pele humana de patógenos e acelera a hidratação, e a Lysinibacillus sphaericus, conhecida por resistir a condições desfavoráveis.

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O casamento dos pincéis com os bacilos guarda uma poderosa mensagem: a força do tempo. Ou, dito de outro modo, nos ensina a entender como realizações geniais como A Ronda Noturna sobrevivem aos séculos, graças ao zelo e a cuidadosas restaurações, mas também ao uso de materiais à época inovadores. E mais: a existência de pequeníssimos seres vivos, agora detectados, adiciona um outro sentimento a essa história, como se telas de tanta dimensão histórica pudessem respirar, de mãos dadas com a natureza. “A ideia era descobrir o que a pintura nos diz em relação ao público que a admira”, diz Katrien Keune, chefe do departamento de ciência do Rijksmuseum. “Sempre que caminhamos por aí, quando falamos, nossa saliva se espalha. Não demorou para que um curador indagasse: podemos descobrir como os visitantes estão representados em A Ronda?”

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E segue o espanto do espetacular registro da Guarda Cívica de Amsterdã, pronta para entrar em marcha. Aliás, os críticos sempre apontaram, nos traços da preciosidade, o espanto de vermos um grupo de homens, evidentemente parados no desenho, é claro, mas parecendo se movimentar, em ilusão de ótica — tal qual o punhado de Microbacterium saccharophilum a tingir o linho no qual o mestre holandês colou sua imaginação e maestria. “Arte e ciência são quase sempre vistas como polos opostos, mas Rembrandt nos revela a estreita conexão entre os dois mundos”, diz a bióloga Van Bloois. Talvez seja essa a verdadeira mágica de Rembrandt, a de nos mostrar que a beleza tingida é um organismo vivo, vivíssimo.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022