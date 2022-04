Os novos achados científicos que podem ajudar a explicar o início de tudo

Antes do Big Bang, antes de tudo existir, o universo inteiro se resumia a um ponto minúsculo em estado denso e quente. Então, há cerca de 14 bilhões de anos, a grande explosão aconteceu, dando início a um processo de resfriamento e expansão pelo qual ainda estamos passando. De lá para cá, um número incontável de planetas, estrelas e galáxias se formou, inclusive esta Terra que habitamos. A luz dos primeiros corpos celestes ainda pode ser vista de onde estamos, como se olhássemos por um espelho retrovisor na direção do passado mais longínquo. É fenômeno que permitiu a grupos distintos de cientistas descobrir, com diferença de pouco mais de uma semana, a estrela e, talvez, a galáxia mais distantes já identificadas pelo olho humano. São achados que possibilitarão, no futuro, entender como o cosmo — e tudo que o compõe, inclusive cada um de nós — se formou.

Na última semana de março, astrônomos que operavam o Telescópio Espacial Hubble anunciaram a descoberta da estrela mais antiga já vista, um pequenino pisca-pisca avermelhado que brilhou 12,9 bilhões de anos atrás, ou apenas 900 milhões de anos depois do big bang. Batizada de Earendel, que significa “estrela do amanhã” em inglês arcaico e também é o nome de um personagem do romance O Silmarillion, de J.R.R. Tolkien, foi uma descoberta extraordinária, obtida graças a um fortuito alinhamento sideral que permitiu amplificar sua luz. Traduzindo: um aglomerado de galáxias próximo da Via Láctea atua como uma lente de aumento que deixa mais intenso o brilho de outras entidades distantes.

No início de abril, uma outra equipe de astrônomos identificou aquela que pode se tornar a galáxia mais antiga e mais distante já observada, formada há 13,5 bilhões de anos, ou mais de 300 milhões de anos após o big bang. As observações, feitas a partir de telescópios no Havaí e no Chile e do Telescópio Espacial Spitzer, identificaram outro pontinho de luz avermelhado, chamado de HD1, escondido entre 70 000 objetos celestes. Como os dados coletados mostram que naquele pedacinho do céu se formaram estrelas a um ritmo impressionante, cerca de dez vezes mais rápido do que normalmente se observa, os especialistas passaram a trabalhar com duas hipóteses: ou seria uma galáxia ou um buraco negro.

De acordo com a definição mais corrente, galáxias são vastos conjuntos de estrelas e matéria interestelar ligados por atração gravitacional. Já o buraco negro é uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nada, nem a luz, consegue escapar de sua força de atração avassaladora. Os pesquisadores afirmam que a HD1, com uma massa possivelmente 10 bilhões de vezes maior que o Sol, pode ter sido povoada com a primeira geração de estrelas. Observações futuras com o Telescópio Espacial James Webb mostrarão se realmente ela superará a GN-z11 como a mais anciã do universo.

A descoberta da HD1 permitirá a exploração minuciosa dos processos de formação de estrelas, e possivelmente de buracos negros, numa época muito próxima do estouro primordial. Isso nos capacitará a entender melhor como os primeiros corpos celestes se formaram, centenas de milhões de anos depois do início da expansão do universo. “Além dessas motivações científicas, é claro, é uma descoberta extremamente emocionante, porque observamos o objeto astronômico que talvez seja o mais distante já visto pelo olho humano”, disse a VEJA o italiano Fabio Pacucci, do Centro Harvard-­Smithsonian de Astrofísica, que participou das observações e assina o estudo. Saber de onde viemos, no passado, pode ajudar a cuidar melhor do planeta no futuro e apontar para onde vamos. E serve ainda de alimento contra os negacionistas da ciência.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785