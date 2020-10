Os kits de testes de Covid-19 que são entregues e recolhidos a domicílio

Atualizado em 27 out 2020, 19h59 - Publicado em 27 out 2020, 19h40

Ainda que a pandemia esteja dando sinais de arrefecimento no Brasil, muitos brasileiros continuam preocupados com a disseminação do novo coronavírus. Assim, testes que permitem que o indivíduo verifique se está doente sem sair de casa parecem pipocar pelo mapa.

Algumas empresas oferecem kits de testes rápidos de sangue, enquanto outras focam no exame de saliva, por exemplo. Este último é o método escolhido pela meuDNA, que vende por 169 reais um teste que pode ser feito em casa, retirado no próprio domicílio do cliente e levado para o laboratório por um intermediário. Segundo a empresa, até 110 mil testes podem ser feitos diariamente.

Os resultados da análise são acessíveis online, garantindo que a pessoa não precise sair à rua — o que, em tempos de crise na saúde pública, é muito positivo. Nos Estados Unidos, até mesmo redes de varejo, como a CostCo, estão vendendo kits similares.

É importante salientar que, em se tratando de uma doença ainda relativamente nova, não é possível determinar com certeza a precisão desses testes. Contudo, para os mais ansiosos, pode ser uma boa forma de eliminar uma parte das muitas dúvidas que têm nos rondado ao longo dos últimos meses.