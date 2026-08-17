Os documentos do Arquivo Nacional sobre o histórico de OVNIs no Brasil

Ler Resumo





O Arquivo Nacional atualizou sua lista de avistamentos de OVNIs no Brasil com 18 novos casos em 2025, totalizando 932 situações documentadas, muitas pela FAB. A matéria explora o que são OVNIs, desmistificando a ligação direta com alienígenas, e detalha casos recentes e históricos que intrigarão o leitor.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) é um tipo de estrutura voadora que não se assemelha a qualquer outro tipo de objeto voador conhecido, e é avistada por uma diversidade de pessoas, desde cidadãos comuns até órgãos regulatórios de um país, como a Força Aérea Brasileira (FAB), no caso do Brasil. Na última semana, o Arquivo Nacional, organização pública que reúne documentos diversos sobre toda a história do país, atualizou a lista de documentos sobre avistamento de OVNIs com os 18 casos de 2025, que somam, ao todo 932 situações em que o tipo de objeto voador já foi avistado no Brasil.

A maior parte dos relatos foi documentada pela Força Aérea Brasileira, a FAB. Os funcionários envolvidos foram, em geral, pilotos e outros cargos sempre envolvidos no setor aéreo. Os 932 estão representados por 1020 documentos. Em 2025, o maior número de avistamentos ficou com Londrina, com cinco casos confirmados.

Vale ressaltar que um OVNI, apesar da relação direta com alienígenas, não quer dizer que eles existam, ou até que uma nave espacial passou pelas cidades do país. Na verdade, um Objeto Voador Não Identificado pode se referir a todo tipo de “corpo” que consiga voar e não foi identificado de forma alguma, como drones, estrelas, satélites, balões ou até fenômenos naturais facilmente explicados pela ciência.

Continua após a publicidade

Um dos casos mais proeminentes de 2025 trata de um comandante aéreo da Latam Airlines, não identificado, que relata ter avistado, em 1 de setembro às 20h, na região de Guarulhos, em São Paulo, objetos estranhos sobrevoando o céu. O documento divulgado pelo órgão mostra que ele revelou ter observado “bolas de luzes fortes”, além de luzes vermelhas, amarelas, e um movimento variante de formato irregular.

Continua após a publicidade

Em Tocantins, um outro caso também chama atenção. Um documento do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro detalha a observação de objetos voadores luminosos que formavam um “triângulo”, e foram avistados em 4 de julho de 2024. Segundo o documento, a máquina voadora tinha cor branca e forma arredondada. A situação durou cerca de uma hora, e as luzes pareciam “trocar de lugar de forma lenta”.

Continua após a publicidade

Noite emblemática

Continua após a publicidade

Um dos grandes casos de avistamento de OVNIs em solo brasileiro tem data, local e nome: a Noite dos OVNIs. Há 40 anos, cinco jatos da FAB foram enviados pelo governo para perseguir mais de 20 objetos voadores não identificados. A situação aconteceu em 19 de maio de 1986. Os objetos haviam sido detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta). O caso mais antigo de OVNIs no Brasil aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1952. O avistamento rendeu nove fotografias do fato.