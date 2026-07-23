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Ciência

Orcas ‘brincam’ com corpo de um dos peixes mais pesados do oceano; assista ao vídeo

Animais foram gravados ao colidir de forma direta com o corpo de um peixe-lua; motivação envolve possível técnica de alimentação aos filhotes ou até “diversão”

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 15h10 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h37
Três orcas nadam em águas escuras e profundas. Uma orca grande está em primeiro plano, com manchas brancas no queixo e acima dos olhos. Outra orca está mais ao fundo, à esquerda, e uma terceira, menor, aparece parcialmente à direita. A superfície da água, com pequenas ondulações, é visível no topo da imagem
Animais são conhecidos por sua inteligência e diversidade de técnicas na caça (Mike Korostelev/Getty Images)
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Um grupo de orcas foi filmando no Golfo da Califórnia exibindo um comportamento inusitado. Registrado por pesquisadores da organização americana Beneath the Waves, o vídeo mostra três orcas “brincando” com o corpo de um peixe-lua, conhecido por ser o peixe mais pesado do oceano. O animal é arremessado pelos cetáceos e tem o corpo dilacerado dentro da água. O comportamento, observado mais de uma vez, gerou um estudo, publicado nesta semana na revista Frontiers in Ethology. Os cientistas acreditam que facilitar a alimentação de filhotes ou até diversão podem ser fatores que explicariam a “agressão”. 

As orcas (Orcinus orca) são conhecidas pelo seu alto intelecto e pelas fortes habilidades de caça. Mais de uma vez já foram registradas situações em que um grupo de orcas usa de estratégias variadas, como arremessar golfinhos à superfície, como forma de caçar suas presas, algumas até maiores do que os animais, como outras espécies de baleias. Ainda assim, o novo comportamento — nunca antes registrado — mostra uma situação de organização tática em que um grupo de orcas se divide, e uma fica responsável por encurralar o peixe-lua, enquanto outra acelera em direção ao animal e usa de sua força para despedaçá-lo. 

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Em dois eventos diferentes, os pesquisadores observaram o comportamento inusitado de caça aos peixes-lua. Em julho de 2024, Ayres identificou um grupo de orcas que interagiam com o corpo de um desses peixes. Uma das orcas o segurava pela barbatana, enquanto um outro indivíduo do cardume o atacava diretamente. Após a desintegração do animal pela água, uma orca mais jovem se aproximou e começou a comer os restos que flutuavam. Em setembro de 2025, outro coautor do estudo identificou uma situação similar, com comportamento quase idêntico. 

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Os pesquisadores responsáveis pelo registro do comportamento chegaram a duas hipóteses principais sobre por que a caça foi feita dessa forma. “Acreditamos que isso possa ajudar orcas mais jovens à se alimentarem com mais facilidade, ou pode ser simplesmente por diversão. Orcas são conhecidas por brincarem com seus alimentos”, explica a autora líder do estudo Kathryn Ayres, pesquisadora do Beneath the Waves. 

Não é incomum que orcas despedacem suas presas, em geral para dividir com outros da mesma espécie. Ainda assim, esse tipo de ataque direto ao animal, similar a um torpedo ou foguete, não havia sido descrito anteriormente. O comportamento indica uma estratégia consolidada dos animais de cooperação e coordenação, com um indivíduo responsável por estabilizar o corpo, enquanto outro ataca. O formato, por sua vez, não serve para matar a presa. Em ambos os casos observados, o peixe-lua já estava morto. Os pesquisadores chegaram à conclusão que o ataque serve, possivelmente para despedaçar e espalhar o animal, o que facilitaria a alimentação das orcas mais jovens.  

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O peixe-lua (Masturus lanceolatus) é reconhecido por ser o maior peixe dos mares. Ele pode alcançar até 3 metros de comprimento e pesar cerca de duas toneladas. Esses animais se movimentam no ambiente marítimo a várias profundidades, mas emergem à superfície em geral para descansar ou regular suas temperaturas. É nesse espaço, porém, que eles são mais suscetíveis aos predadores, como as orcas. 

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