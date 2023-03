Oração do papa Francisco pelo fim da pandemia será enviada ao espaço

O Vaticano também vai ao espaço, de acordo com a Sé e a Agência Espacial Italiana (ASI). No dia 27 de março de 2020, o Papa Francisco nos deu uma das imagens mais marcantes de seu pontificado. Sozinho numa Praça São Pedro completamente vazia e molhada pela chuva, ocupando o centro de um altar mal iluminado e ornado apenas com uma cadeira branca, ele rezou pelo fim da pandemia de Covid-19 que, naquela momento, era praticamente desconhecida e impôs um lockdown severo em muitos países.

A marcante oração será, em breve, enviada para o espaço por meio de uma missão da ASI em parceria com o Centro Nacional de Pesquisas da Itália (CNR) e o Dicastério do Vaticano para a Comunicação. Os detalhes serão divulgados na próxima segunda-feira, 27, quando a súplica completará exatos três anos. A missão também celebra a primeira década do conclave de Francisco, comemorado neste mês.

A mensagem escolhida teve, em 2020, o propósito de lembrar as vítimas da pandemia e também trazer esperança naquele momento conturbado. O Papa pediu por unidade global, clamou pela misericórdia divina e afirmou que “ninguém se salva sozinho”, além disso concedeu indulgência plenária aos fiéis, que é o cancelamento de todas as penas temporais que a alma teria de cumprir para ser salva.